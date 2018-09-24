اتحاد مردمی باعث پیروزی ایران در جنگ تحمیلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز دوشنبه در جمع رزمندگان و یادگاران دفاع مقدس در سازمان قطار شهری تبریز با بیان اینکه نیاز امروز کشور وحدت بین تمامی آحاد جامعه و مسئولان است، ادامه داد: باید تمام مسئولان نهایت تلاش خود را برای حل مشکلات مردم بکار گیرند.

وی سپس با اشاره به پیروزی مردم ایران در جنگ تحمیلی اظهار داشت: مقاومت و وحدت بین مردم باعث پیروزی بزرگ بر دشمنان اسلام شد.

آل هاشم با اشاره به اینکه امروز به همان وحدت زمان جنگ نیاز داریم، ادامه داد: اگر بسیج و مردم نبودند فقط با تلاش نیروهای مسلح به پیروزی نمی رسیدیم. آنچه که امروز نیاز داریم همان وحدت و همدلی زمان دفاع مقدس است.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه امروز باید به خاطر خون شهدا وحدت را حفظ کنیم، گفت: استان آذربایجان شرقی در هشت سال دفاع مقدس ۱۰ هزار نفر شهید داد و امروز باید راه همان شهدا را برویم و به خاطر آن خون های ریخته شده برای این کشور تلاش کنیم.

وی سپس بر ضرورت برگزاری مراسم در سالگرد عملیات های جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: باید این روحیه و این فرهنگ دفاع مقدس را زنده نگه داریم، اگر هرسال هفته دفاع مقدس را گرامی نداریم، نسل های بعدی فراموش می کنند که گذشتگان چه فداکاری هایی در جنگ کرده اند.

آل هاشم سپس در پایان ابراز داشت: در زمان جنگ همه طیف ها و تفکرات سیاسی روی آن تاکید داشتند دفاع مقدس بود و باید امروز نیز همان روحیه در این جنگ اقتصادی حفظ شود.