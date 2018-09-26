حضور ۲۷۱ گروه جهادی در رزمایش خدمت

حمیدرضا اله بداشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف این رزمایش خدمترسانی به مردم با اولویت حاشیه شهرها و مناطق اقماری بود، اظهار کرد: تلاش شد تا در این مدت با استفاده از همه ظرفیتهای بسیج و همچنین استان، به مردم خدمات مناسب و درخورشانی ارائه شود.
وی تأکید کرد: در این رزمایش از ظرفیت همه اقشار بسیج از جمله پیشکسوتان، پزشکی، کارمندان، دانشآموزی، محلات، طلاب، حقوقدانان، مهندسین کشاورزی و عمران و همچنین هنرمندان و اصحاب رسانه استفاده شد.
اله بداشتی اضافه کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای این رزمایش، ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی توسط بسیج جامعه پزشکی در قالب ۵۴ گروه جهادی بود که ۳۵۲ نفر روز پزشک در آن حضور داشتند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی تصریح کرد: این گروهها، خدمات متنوع پزشکی ازجمله آموزش، ویزیت رایگان، دندانپزشکی، مشاوره درمانی، بیناییسنجی، شنواییسنجی و ارتوپدی فنی به مردم اراده دادند.
وی بیان کرد: همچنین ۱۴۳۲ دانشآموز روز، در ۱۲ گروه جهادی دانشآموزی نیز در آستانه سال تحصیلی برای بهسازی، رنگآمیزی و مرتبسازی مدارس عازم اردوهای جهادی شدند.
الهبداشتی اضافه کرد: در طی این مدت ۱۰ گروه جهادی حقوقدان، ۱۰ گروه جهادی مهندسین کشاورزی، ۹ گروه جهادی دانشجویی، شش گروه جهادی کارمندی، پنج گروه جهادی هنرمندان و چهار گروه جهادی طلاب یک گروه به مناطق هدف اعزام شدند.
وی تأکید کرد: یک گروه جهادی پیشکسوتان، یک گروه جهادی جامعه زنان، و یک گروه جهادی بسیج ورزشکاران نیز به این مناطق اعزام شدند تا در کنار گروههای دیگر به مردم در مناطق محروم خدمات ارائه دهند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: بیش از ۳۷۷۰ نفر روز از اقشار مختلف بسیج در قالب ۱۱۳ گروه جهادی به مناطق محروم اعزام شدند.
وی گفت: همچنین ۳۹ گروه جهادی از ناحیه بسیج امام حسن مجتبی (ع)، ۳۳ گروه جهادی از ناحیه بسیج امام سجاد (ع)، ۲۷ گروه جهادی از ناحیه بسیج امام سجاد (ع) مستقر در اقبالیه، ۲۰ گروه جهادی از شهرستان البرز، ۱۸ گروه جهادی از شهرستان تاکستان، ۱۵ گروه جهادی از شهرستان آبیک و ۶ گروه جهادی از شهرستان آوج به مناطق هدف اعزام شدند.
اله بداشتی اظهار کرد: در اردوهای بسیج محلات ۵۷۰۹ نفر بسیجی در قالب ۱۵۸ گروه جهادی به مناطق محروم شهری اعزام شده و در قالب رزمایش خدمت به مردم در این مناطق خدمات ارائه دادند.
وی افزود: این گروههای جهادی خدمات متنوع خود را در زمینه عمرانی، فرهنگی، آموزشی، مشاوره، اجتماعی، پزشکی و مهندسی ارائه میکردند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی تصریح کرد: علاوه بر این خدمات، توزیع بستههای حمایتی سبد کالا و همچنین بستههای حمایتی لوازم اولیه مدرسه جهت دانش آموزان در دستور کار بود که با کمک اقشار مختلف بسیج از جمله اصناف که همیشه همراه انقلاب بودهاند تهیه و توزیع شد.
وی در پایان یادآور شد: در این رزمایش ۲۰ روزه تلاش شد تا ظرفیتهای استان و سپاه در مسیر ارائه خدمات به مردم در مناطق حومه شهری و محروم بهکارگیری شود و خوشبختانه شاهد حضور خوب نیروهای بسیجی و انقلابی دلسوز در این عرصه بودیم.
رزمایش خدمت از ۹ شهریور آغاز و ۲۹ شهریور نیز به پایان رسید.
