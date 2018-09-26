کاهش تورم وعده دولت بود/ ضرورت تقویت تیم اقتصادی کابینه دوازدهم

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وضعیت اقتصادی کشور، بیان کرد: معظم له فرمودند که مسئولان اقتصادی باید اهل کار جهادی باشند و شب و روز نشناسند و باکیفیت کار کنند، ما در اداره اقتصادی کشور بنبست نداریم و باید راهی بهسوی رفع مشکلات بیابیم اما امروز اینچنین نیست.
وی افزود: در برنامههای اعلامی رئیسجمهور و اعلام وزرای کابینه دوازدهم قرار بود از کاهش تورم صیانت، نظام بانکی اصلاح، تقویت بخش خصوصی، تحقق طرحهای عدالت اقتصادی و بودن چهره فقر، توانمندی روستائیان با طرحهای اشتغال محور و توسعهای، کاهش نرخ بیکاری و ... گنجاندهشده بود که امروز دولت باید درباره آن پاسخ دهد.
وعدههای دولت دستیافتنی بود
عضو خانه ملت گفت: رئیسجمهور در انتخاب وزرا وعده تقویت دیپلماسی اقتصادی و فراهم کردن زمینههای حضور تجار در بازارهای جهانی بهخصوص کشورهای همسایه و حمایت از تولید صادرات محور، افزایش تراز صادرات غیرنفتی و درنهایت رشد اقتصادی هشت درصد را داد.
حسینی شاهرودی افزود: معتقد هستیم این وعدهها نه یک شعار بلکه واقعیتی انکارناپذیر و دستیافتنی بود که عناصر متخصص و توانمند موجود در دولت میتوانستند با مدیریت جهادی، انسجام و همگرایی و تعامل سازنده با سایر قوا آن را محقق سازند.
وی بیان کرد: ما در دوران انقلاب اسلامی شرایط دشوارتری از امروز را نیز تجربه کردیم که باهمت امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و عزم جهادی مسئولان در سایه حمایت مردم از آنها عبور کردهایم اما امروز که کشورها ازلحاظ بنیه اقتصادی، سیاسی، دفاعی و حضور در عرصه جهانی بهخصوص کشورهای منطقه بالندهتر از گذشته است و دشمنان با بهکارگیری همه ابزارها زبونتر شدهاند باید بیشازپیش به توقیقات دست یابیم.
راهکار رفع مشکلات در داخل است
نماینده شاهرود و میامی در مجلس با ابراز اینکه ایران اسلامی در حالی طی شش ماه گذشته دچار مشکلات اقتصادی شده که همه مشکلات دارای راه حل بوده و اداره اقتصاد کشور بنبستی ندارد، گفت: همه کشور امروز باید شرایط جنگ اقتصادی و روانی را درک کرده و آرایش جنگی به خود بگیرند.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با دستور تشکیل شورای سران قوا بالاترین اختیارات خود را برای حل مشکلات اقتصادی به ارکان کشور تفویض کرده است، افزود: مجلس نیز با کمیسیونهای تخصصی خود، راهکارهای خود را برای برونرفت از مشکلات اعلام کرده و با تصویب طرحها و لوایح محوری مانند صندوق مکانیزه فروش، قاچاق کالا و ارز، بانکداری و ... از هیچ کمکی به دولت مضایقه نکرده است.
وی بیان کرد: دستگاه قضا نیز با تمام اختیارات خود میبایست اقدام ضربتی خود را در راستای تشکیل دادگاههای جنگی ویژه رانتخواران، ویژه خواران و دزدان بیتالمال که اعتبار و حیثیت مدیران پاکدامن را نزد مردم خدشهدار کرده اهتمام کند و دولت نیز باید فریاد مردم را بشنود و نگذارد فقر و فساد و تبعیض در جامعه ترویج یابد و اعتماد ۴۰ ساله مردم که ذخایر اصلی انقلاب هستند از بین برود.
دولت باید هرچه زودتر تیم اقتصادی را ترمیم کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه دولت باید هرچه زودتر تیم اقتصادی را ترمیم کرده و انسجام را در این تیم مستقر سازد، گفت: دولت باید اقتصاد مقاومتی را جدی گرفته و از ظرفیتهای موجود داخلی و خارجی بهره گیرد همچنین باید شاهد حذف تصمیمات معرض و متناقض در حوزه اقتصاد از سوی دولت باشیم و برنامه جامع اقتصادی را جایگزین کند.
حسینی شاهرودی همچنین تصریح کرد: همه جریانات سیاسی به این نتیجه رسیدهاند که آمریکا قابلاعتماد نیست و لذا چالشهای اقتصادی را باید با راهحلهای داخلی از بین ببریم و همانگونه که از برجام تجربه کردیم، آیندهمان را به مذاکره با شیطان بزرگ گره نزنیم.
وی گفت: منابع و منافع کشور باید در اولویت ما باشد و با کنار گذاشتن تمام اختلافات که غالباً ریشه نفسانی دارد، به مردم نشان دهیم که ما فرزندان انقلاب هستیم و از آرمانهایمان نیز دفاع خواهیم کرد.
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