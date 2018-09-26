انتخابات کلینیک های کسب و کار در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه انتخابات کلینیک های کسب و کار روز چهارشنبه با حضور ۲۱ شخصیت حقوقی و حقیقی مشاورین و نمایندگان اعضای شورای راهبری استان قزوین متشکل از استانداری، اتاق بازرگانی و سازمان صمت استان در مرکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرک صنعتی کاسپین برگزار شد.

حمیدرضا خانپور در این مراسم اظهار کرد: در راستای اجرای بند ح ماده ۴۶ قانون برنامه ششم و سیاستهای دولت تدبیر و امید و وزارت صنعت، معدن وتجارت و تجربه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و نهادینه کردن فرهنگ مراجعه صاحبان کسب و کار به مشاورین حقیقی و حقوقی، ایجاد و راه اندازی کلینیک های کسب و کار به منظور نوسازی و بازسازی کسب وکارهای کشور است.

وی با اشاره به اهداف این کلینیک ها تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ مراجعه صاحبان کسب وکاربه مشاوران ومتخصصین برای حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی عارضه یابی وآسیب شناسی و ارائه راه حل مناسب جهت رفع مشکل آنها، ایجاد ارتباط نزدیک بین بنگاه های تولیدی ومشاورین حرفه ای و ارائه دهندگان خدمات کسب وکار، تسهیل حضورمشاورین حرفه ای درمحل شهرک و نواحی صنعتی، افزایش ظرفیت بنگاههای تولیدی، فعالسازی واحدهای راکد و نوسازی و بازسازی آنها، از مهمترین اهداف تشکیل کلینیک های کسب و کار و تیم های توانمند ساز است.

شهریار کشاورز معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین نیز گفت: با برگزاری فراخوان عمومی و شرکت بیش از ۲۷ مشاور و تشکیل کمیته تخصصی و انجام مصاحبه، ۲۲ شرکت مشاوره برای حضور در انتخابات مجمع شرکت کردند که با برگزاری انتخابات ۵ نفر از مدیران شرکتهای مشاوری کسب و کار با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضای هیئت مدیره هاب کلینیک و مرکز کلینیک انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵ شرکت مشاوره مهندسی در مرکز خدمات فن آوری و کسب و کار کاسپین مستقر هستند که در زمینه های «بهبود کیفیت، دانش‌بنیان، آموزش های مدیریت، فن بازار منطقه‌ای، صادرات و واردات، تدوین استاندارد، مالی وحسابداری و تبلیغات و برندینگ» به واحدهای تولیدی و صنعتی، خدمات مشاوره مهندسی ارائه می دهند.