تراکتورسازی ۶ - استقلال خوزستان صفر/ استوکس ۴ گل زد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۷:۴۰ امروز جمعه در هفته هشتم لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف استقلال خوزستان رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۶ بر صفر به سود تراکتور خاتمه یافت.

این مسابقه روز درخشش آنتونی استوکس مهاجم ایرلندی تراکتورسازی بود و وی به تنهایی موفق شد ۴ گل برای تیمش (۳۴ - پنالتی، ۴۰، ۶۳ و ۸۳) به ثمر برساند. احمد عبدالله زاده (۲۰) و اشکان دژاگه (۹۰) هم دیگر گلزنان بازی امروز تراکتور بودند.

تراکتورسازی در شرایطی به این برد رسید که جان توشاک سرمربی این تیم دو هفته ای است از جمع سرخپوشان تبریزی جدا شده و محمد تقوی به طور موقت هدایت «پرشورها» را بر عهده دارد.

مسئولان باشگاه تراکتورسازی اعلام کرده اند که به دنبال توافق با یک مربی بزرگ و سرشناس هستند.

تراکتورسازی با این برد ۱۳ امتیازی شد و استقلال خوزستان هم ۹ امتیازی باقی ماند.