خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا که برای ایراد سخنرانی سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافته بود، در همان ابتدای سخنرانی خود با ارائه کارنامه‌ای از عملکرد اقتصادی خود مدعی شد که دولت او طی کمتر از دو سال گذشته بیش از هر دولت دیگری در آمریکا دستاورد موفقیت آمیز در حوزه اقتصادی داشته است.

این سخنان ترامپ در همان ابتدای سخنرانی اش با واکنش تمسخر آمیز و خنده نمایندگان کشورها و دیپلمات‌های حاضر در مجمع عمومی روبرو شد و ترامپ نیز با قطع چند ثانیه‌ای سخنان خود به حاضران اعلام کرد که «اشکالی ندارد؛ انتظار چنین واکنشی را نداشتم».

ترامپ در ادامه سخنان خود علاوه بر مسائل اقتصادی آمریکا به دیگر موضوعات بین‌المللی از جمله مذاکرات کره شمالی، تحولات خاورمیانه و موضوع صلح فلسطین نیز اشاره کرد.

رییس جمهوری امریکا در پایان گفت: باید از استقلال خود پیش از هر چیزی حمایت کنیم؛ سپس راه های همکاری جدی را پیش روی خود می بینیم. بگذارید صلح و آزادی را به جای تحکم استوار سازیم.

در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «شیرین هانتر» استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا انجام داده که در ادامه می آید.

*سخنرانی ترامپ در سازمان ملل حاوی نکاتی در خصوص تقابل جدی وی با ایران بود. اظهارات او را چگونه ارزیابی می کنید؟

سخنرانی ترامپ سورپرایزی نداشت. او به موضوعات مورد علاقه خود، از جمله اتخاذ تصمیمش برای کاهش تعهدات آمریکا به دیگران، به ویژه اگر آنها در ذهن منافع آمریکا را حفظ نکنند، اشاره کرد. وی نشان داد که مصمم است به نوعی توافق با کره شمالی دست یابد. او در مورد خاورمیانه حرفی برای گفتن نداشت و مواضع گذشته خود را در مورد ایران تکرار کرد.

*ترامپ در سخنرانی خود اعلام کرد مخالف جهانی شدن است چرا که جهانی شدن باعث سواری دادن مجانی امریکا شده است. چرا ترامپ با جهانی شدن که حتی برخی آنرا آمریکایی شدن می نامند مخالفت می کند؟

جهانی شدن به معنای امریکایی شدن نیست. جهانی شدن به حرکت آزاد سرمایه، تجارت آزاد، بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر اقتصاد ملی، بین الملل گرایی فرهنگی و سیاسی اشاره دارد. بسیاری در آمریکا و اروپا معتقدند که جهانی شدن به طور منفی زندگی بخش های آسیب پذیرتر جوامع آنها را تحت تاثیر قرار داده، در حالی که بخش های دیگر را غنی می کند.

در آمریکا جهانی شدن منجر به پرواز صنایع تولیدی به مکزیک و دیگر کشورهای جهان سوم شده و این موضوع منجر به تشدید مشکلات بیکاری در برخی از ایالات، ایالات متحده امریکا شده است. ترامپ می خواهد این وضعیت را تغییر دهد. اعمال محدودیت بر واردات چینی بخشی از این استراتژی است.

ترامپ همچنین معتقد است که سیاست های مهاجرت ضعیف چشم انداز فرهنگی آمریکا را تغییر داده است. سایر گروههای راست گرا در اروپا نیز دیدگاه های مشابه دارند. آنها معتقدند جوامع در معرض خطر از دست دادن هویت های اصلی خود هستند. به طور خلاصه، جهانی شدن به عنوان بین الملل گرایی در اقتصاد و فرهنگ تعریف می شود، در نتیجه با یک دیدگاه ملی گرایانه مخالفت می کند.

*ترامپ همچنین در سخنرانی خود اعلام کرد بودجه صلحبانی سازمان ملل را دیگر نخواهد داد. این موضوع چه آثاری بر روند صلح در نقاط مختلف جهان خواهد داشت؟

اگر سایر اعضای سازمان ملل متحد کمبودی را که ناشی از سیاست های ایالات متحده امریکا است، پوشش دهند، سپس تصمیم ترامپ عواقب منفی برای عملیات حفظ صلح نخواهد داشت.

*ترامپ همچنین به سازمان اوپک تاخت و از متحدان خود در اوپک انتقاد کرد که قیمت نفت را بالا نگه می دارند. آیا این امر موجب تقابل ترامپ با متحدانی چون عربستان، امارات و ... خواهد شد؟

تصمیم عربستان برای عدم کاهش قیمت نفت، مطمئنا بر درک ترامپ از ریاض به عنوان یک متحد ارزشمند تأثیر خواهد داشت. این واقعیت همچنین محدودیت های توانایی سعودی برای کمک به پیشبرد سیاست های امریکا در منطقه را نشان می دهد. با این حال، امتناع عربستان سعودی باعث ایجاد درگیری جدی میان دو طرف نخواهد شد.