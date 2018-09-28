۶ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۵۲

سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد؛

آخرین وضعیت مصدومان حادثه تروریستی اهواز

سخنگوی سازمان اورژانس کشور، آخرین وضعیت مصدومان حادثه تروریستی اهواز را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی ، گفت: از ۳۱ شهریور لغایت ۶ مهر تا ساعت ۱۸ کل مصدومین ۶۱ بودند که در حال حاضر ۵ نفر بستری در بخش مراقبت های ویژه هستند.

وی افزود: ۵۶ نفر از مصدومان نیز، درمان و ترخیص شده اند.

حبیب احسنی پور

