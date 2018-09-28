به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی ، گفت: از ۳۱ شهریور لغایت ۶ مهر تا ساعت ۱۸ کل مصدومین ۶۱ بودند که در حال حاضر ۵ نفر بستری در بخش مراقبت های ویژه هستند.
وی افزود: ۵۶ نفر از مصدومان نیز، درمان و ترخیص شده اند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور، آخرین وضعیت مصدومان حادثه تروریستی اهواز را تشریح کرد.
