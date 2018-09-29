به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رسمی استقبال از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان همزمان در ۹۸ پردیس و مرکز سراسر کشور در تربیت معلم نسیبه تهران آغاز شد. در این مراسم حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: در کشور ما ۱۰۰ سال است که مراکز تربیت معلم وجود دارد. معلمی یک هنر است و حتی فراهنر می توان آن را نامید چرا که با روح ادم ها درگیر است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: سال گذشته هفته معلم رهبر معظم انقلاب در دانشگاه فرهنگیان حضور یافتند تا بر اهمیت این دانشگاه تاکیدی کرده باشند. واقعیت این است که احساس غفلت جدی در کشور درباره معلم و تربیت معلم وجود دارد. تقویت کمی و کیفی نظام آموزش و پرورش کشور، تکلیف ما در تمام بخش های آموزش و پرورش است.

خنیفر با اشاره به اهمیت داشتن معلمان خوب و تاثرات آن بر فرایندهای کشور، اظهار کرد: ما منکر اینکه راه های موازی برای جبران کمبود معلم در کشور باید مدنظر قرار بگیرد نیستیم اما هر فردی قرار است معلم شود و به جز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی جذب سیستم آموزشی و پرورشی کشور شود باید یک دوره یکساله را در این دانشگاه ها به صورت آزمایشی بگذراند.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید ۹۲۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان وارد مدارس شدند و امسال از ۲۵ هزار ردیف استخدامی که اعلام کردیم ۴۲۰۰ ردیف جامانده هنوز داریم.

همچنین سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش گفت: دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، ‏متخصص تربیت معلم است. امسال هم توانستیم بیشترین پذیرش را در این دانشگاه بگیریم. ‏

وی اضافه کرد: سند تحول مسیر حرکت در آموزش و پرورش را مشخص کرده است؛ از ‏جمله در بحث تربیت معلم اما باید ما هر روز عملکردمان را در قبال این سند بررسی کنیم. ‏

وزیر آموزش و پرورش خطاب به دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه معلم موفق ‏در گروی داشتن شایستگی است، بیان کرد: یکی از مولفه‌های شایستگی، دانش و دیگری ‏مهارت‌هاست که معلم باید دارا باشد؛ بدون داشتن مهارت به رغم دانش، معلم موفقی نخواهید ‏بود‎.‎‏ روش‌های یاددهی - یادگیری ما ۶۰، ۷۰ سال از دنیای امروز عقب مانده است و تلاش ‏شماست که آن را به روز کنید. ‏

بطحایی اظهار کرد: دانشجویان این دانشگاه باید 4 سال در این دانشگاه درس بخوانند و نباید ‏از موضوعات روز جامعه عقب بمانند. باید بدانید و مطلع باشید که دانش اموزی که سر ‏کلاس شما می نشیند از کدام هنجار و طبقه اجتماعی می آید. باید بدانید استراتژی جامعه به ‏کدام سمت و سوست و برای آن باید چه کاری انجام دهید. ‏

وزیر آموزش و پرورش همچنین در ادامه مراسم در جمع خبرنگاران بیان کرد: بر اساس ‏طرحی در نظر داریم بعد از سال دوم، همزمان با تحصیل آنها، تدریس کنند. تراکم کلاس ها ‏بالاست به خصوص در دوره ابتدایی در برخی مواقع تراکم خیلی زیاد است اما کمبود معلم ‏نداریم. ‏

وی درباره دروس امتحان نهایی نیز گفت: شورای عالی آموزش و پرورش دروس امتحان ‏نهایی را تصویب کرده است که ۱۰ تا ۱۱ درس دروس در پایه دوازدهم امتحان نهایی است ‏البته هنوز به تأیید رئیس جمهور نرسیده است.‏