به گزارش خبرگزاری مهر، «آلیس ولز» نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در گفتگو با شبکه «ان‌دی‌تی‌وی» اعلام کرد که آمریکا تأثیر تحریم های این کشور علیه تهران در خصوص بندر چابهار را مورد بررسی قرار خواهد داد.

نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در این خصوص گفت: درباره موضوع چابهار، در فرایند بررسی روند اعمال تحریم‌ ها هستیم.

وی در ادامه گفت: روند (بازنگری) در حال انجام است و ما نگرانی و علاقه مندی در زمینه افزایش صادرات به افغانستان و افزایش صادرات افغانستان به هند را بسیار جدی می‌ گیریم.

«آلیس ولز» در ادامه افزود: درحالی که به تقویت برجام یا تحریم‌ ها نظر داریم، بر این باورم که با دقت در حال بررسی‌ تأثیری که این مسئله می‌ تواند به عنوان مثال بر افغانستان داشته باشد، هستیم.