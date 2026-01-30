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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

پیشنهاد برگزاری جشنواره بین‌المللی طرح‌های برتر روستاهای عضو بریکس

پیشنهاد برگزاری جشنواره بین‌المللی طرح‌های برتر روستاهای عضو بریکس

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از پیشنهاد برگزاری جشنواره بین‌المللی طرح‌های برتر روستاهای بریکس در نشست آتی شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جشنواره ملی طرح‌های برگزیده دهیاری‌های کشور با حضور مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.

در این مراسم، نصرتی با تأکید بر نقش کلیدی دهیاری‌ها در تحقق توسعه پایدار روستایی اظهار کرد: گفتاردرمانی برای مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی روستاها بی‌اثر است و دهیاری‌ها باید با اجرای پروژه‌های باکیفیت، درآمدزا و متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های محلی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و مشارکت واقعی مردم را فراهم کنند.

وی افزود: تعمیم تجربه‌های موفق دهیاری‌ها می‌تواند به ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در روستاها منجر شود و مسیر پایداری جمعیت و اقتصاد روستایی را هموار سازد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به نشست مدیران شهری ۱۱ کشور عضو بریکس که قرار است اردیبهشت‌ماه سال آینده در شهر شیراز برگزار شود، گفت: در این نشست، پیشنهاد برگزاری جشنواره بین‌المللی طرح‌های برتر روستاهای عضو بریکس ارائه خواهد شد تا طرح‌های موفق دهیاری‌ها، علاوه بر سطح ملی، در عرصه‌های فراملی و بین‌المللی نیز معرفی و دیده شوند.

نصرتی در پایان، برگزاری جشنواره ملی طرح‌های برگزیده دهیاری‌ها را اقدامی مؤثر، مبارک و راهبردی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری، شناسایی الگوهای موفق مدیریتی و تقویت توسعه پایدار روستایی دانست و بر ضرورت تداوم و برگزاری منظم این رویداد تأکید کرد.

کد مطلب 6735249

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