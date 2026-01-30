به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جشنواره ملی طرح‌های برگزیده دهیاری‌های کشور با حضور مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.

در این مراسم، نصرتی با تأکید بر نقش کلیدی دهیاری‌ها در تحقق توسعه پایدار روستایی اظهار کرد: گفتاردرمانی برای مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی روستاها بی‌اثر است و دهیاری‌ها باید با اجرای پروژه‌های باکیفیت، درآمدزا و متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های محلی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و مشارکت واقعی مردم را فراهم کنند.

وی افزود: تعمیم تجربه‌های موفق دهیاری‌ها می‌تواند به ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در روستاها منجر شود و مسیر پایداری جمعیت و اقتصاد روستایی را هموار سازد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به نشست مدیران شهری ۱۱ کشور عضو بریکس که قرار است اردیبهشت‌ماه سال آینده در شهر شیراز برگزار شود، گفت: در این نشست، پیشنهاد برگزاری جشنواره بین‌المللی طرح‌های برتر روستاهای عضو بریکس ارائه خواهد شد تا طرح‌های موفق دهیاری‌ها، علاوه بر سطح ملی، در عرصه‌های فراملی و بین‌المللی نیز معرفی و دیده شوند.

نصرتی در پایان، برگزاری جشنواره ملی طرح‌های برگزیده دهیاری‌ها را اقدامی مؤثر، مبارک و راهبردی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری، شناسایی الگوهای موفق مدیریتی و تقویت توسعه پایدار روستایی دانست و بر ضرورت تداوم و برگزاری منظم این رویداد تأکید کرد.