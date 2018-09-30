برهم صالح بر کرسی ریاست جمهوری عراق تکیه می زند یا فواد حسین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع سیاسی کُردی اعلام کرد که حزب دموکرات کردستان به نفع اتحادیه میهنی کردستان درباره کرسی ریاست جمهوری کوتاه آمده است و اینکه بیشتر احزاب کُردی به برهم صالح رای خواهند داد.

این منبع بیان کرد: دو حزب عمده کُرد درباره سناریوی سال ۲۰۱۴ درباره برهم صالح برای تصدی پست ریاست جمهوری از سوی وی توافق کرده اند.

منبع سیاسی کُردی تاکید کرد: حزب دموکرات کردستان به شکل اولیه از پست ریاست جمهوری به نفع اتحادیه میهنی کردستان در ازای به دست آوردن امتیازات و مناصب مهم در بغداد و کرکوک از جمله مشاوران رئیس جمهور چشم پوشی کرده است.

به گفته این منبع کُردی؛ علاوه بر اینکه حزب دموکرات کردستان عراق به برهم صالح رای خواهد داد جنبش التغییر، اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی نیز به نامزد اتحادیه میهنی کردستان رای خواهند داد. اما جنبش الجیل الجدید به برهم صالح به سبب اختلافاتی که میان طرفین از قبل وجود دارد، رای نخواهد داد.

از سوی دیگر ماجد شنکالی از رهبران حزب دموکرات کردستان از توافق میان این حزب و ائتلاف البناء به رهبری نوری مالکی و هادی العامری برای رای دادن به فواد حسین در صحن پارلمان عراق خبر داد و افزود: برخی مواضع درباره رای دادن به نفع برهم صالح غیرواقعی است.