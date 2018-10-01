هیچگونه کمبود سوختی در سیستان و بلوچستان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، دانیال محبی بعد از ظهر امروز در جریان سفر به «فنوج» در جمع معتمدین، بزرگان، بانوان و جوانان این شهرستان اظهار داشت: مرزهای استان سیستان و بلوچستان، سواحل مکران و دشتهای وسیع فرصتهای بالقوه برای تجارت، گردشگری، صید و صیادی و پرورش شتر است که میتواند زمینه اشتغال برای جوانان باشد.
استاندار سیستان و بلوچستان در این دیدار به ظرفیتهای سرمایهگذاری در شهرستان فنوج از جمله پرورش شتر اشاره کرد و گفت: این منطقه از ظرفیتهای خوبی برخوردار است و مردم باید از آنها در راستای ایجاد اشتغال استفاده کنند.
محبی در این دیدار به ارائه گزارشی از وضعیت سوخت استان پرداخت و گفت: افکار عمومی به سمت کمبود سوخت در استان سوق داده شده در حالی که در مخازن و جایگاههای سوخت هیچگونه کمبودی وجود ندارد.
وی افزود: کارت های مهاجر و سوءاستفاده برخی افراد برای قاچاق سوخت موجب طولانی شدن صف های سوخت در برخی جایگاهها شده است. ممکن است به دلیل وسعت و گستردگی استان در برخی شهرستانها گاهی با کمبود سوخت مواجه شویم اما این موضوع به هیچ عنوان دلیلی بر کمبود سوخت در استان نیست.
استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل قیمت بالای سوخت در مرزها چشم طمع برخی افراد سودجو به جایگاههای توزیع سوخت درون استان دوخته شده و همین امر باعث سرازیر شدن کارتهای مهاجر از سایر استانها به سیستان و بلوچستان شده است.
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