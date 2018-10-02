بخشی از مشکلات داخلی ناشی از ضعف مدیریت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، محمدابراهیم شوشتری در یادواره هشت کارمند شهید استانداری و فرمانداری های تابعه استان اردبیل تقویت باور و اعتماد عمومی را ضروری دانست.

وی افزود: با اطمینان بخشی و تبیین واقعیت های موجود اقتصادی جامعه می توان به مردم امید داده و از فشار روانی و کاذب موجود کاست.

نائب رییس شورای فرهنگی وزارت کشور با بیان اینکه آمریکایی ها برای ایجاد نا آرامی در داخل ایران تلاش می کنند، متذکر شد: غافل از اینکه ملت ایران به ترفندهای آنها آشنا بوده و هر توطئه ای را خنثی خواهد کرد.

به گفته وی دشمنان داخلی و منافقان همراه با آمریکایی ها سعی می کنند تا مردم را دلسرد کرده و با ایجاد نارضایتی در بین مردم به اهداف شوم خود برسند.

شوشتری اضافه کرد: دشمنان دنبال تضعیف نظام هستند اما مردم همیشه در صحنه ایران با ایمان به خدا و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری تسلیم این دسیسه ها نخواهند شد.

وی با بیان اینکه فرماندهی جنگ اقتصادی علیه ایران در خزانه داری آمریکا تشکیل شده تا کشور از نظر اقتصادی از پا بیافتد، افزود: سران واشنگتن خواهان تبعیت ایران بوده و بسیار هم راغب مذاکره و ملاقات با مقام های ایرانی هستند و در این زمینه پیام های دیدار و ملاقات را از طرق مختلف ارسال می کنند.

مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت کشور با بیان اینکه برای حفظ این نظام خون های ارزشمندی ریخته شده است، بیان داشت: جمهوری اسلامی ثمره خون هزاران شهید است و دستاوردی نیست که به سادگی از بین برود.

وی ادامه داد: نظام اسلامی ایران تاکنون مقاطع حساسی را پشت سر گذاشته اما تسلیم نشده است ، با وجود خسارت و سختی های جنگ هشت ساله مردم با ایستادگی در نهایت پیروز میدان بودند و اکنون هم در جنگ اقتصادی با آمریکا با روحیه زمان دفاع مقدس باید در برابر دشمن مقاومت کنیم.

شوشتری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: شهیدان برای حفظ نظام اسلامی از جان و مال خود گذشتند تا جمهوری اسلامی باقی بماند و حفظ و حراست از این نظام وظیفه همه آحاد ملت در قبال خون های پاک ریخته شده است.

تجلیل از خانواده هشت کارمند شهید استانداری و فرمانداری های استان و رونمایی از یادمان این شهدای والامقام از دیگر برنامه های یادواره بود.