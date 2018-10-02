برپایی ۲۰ تکیه در میدان امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام عزای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع)، «سید علیرضا فاطمیان‌پور» مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۲ و رییس فرهنگ‌سرای عترت از اجرای ویژه‌برنامه‌های «جلوه سوگ» در دهه سوم ماه محرم از ۷ تا ۱۸ مهر ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در میدان امام حسین (ع) خبر داد و گفت: تکیه‌های فروش محصولات مرتبط با محرم، کتاب با موضوعات عاشورایی، چای روضه برای پذیرایی از شهروندان، عتبات عالیات، نمایش سه‌بعدی وقایع عاشورا، احسان و زیارت نیابتی، رفیق با ارائه مشاوره در حوزه‌های کودک و خانواده، انتفاضه کودکان فلسطینی امتداد کودکان عاشورای حسینی، روایت آزادگی با اجرای روایتگری وقایع کربلا و آفتاب در حجاب ویژه مسابقه زنان عاشورایی به همراه عکس یادگاری من حجاب را دوست دارم برخی از غرفه‌های میدان امام حسین (ع) هستند.

وی ادامه داد: تکیه‌های هنری، بصیرت با انجام فعالیت در حوزه مهدویت و شناساندن عرفان‌های نوظهور به شهروندان، چهلمین سال انقلاب، نوگلان حسینی مداحی نوجوانان، در امتداد سرخ نمایشگاه آشنایی شهروندان با شهدای عاشورا، نصب چلچراغ شهدا در جوار مقبره شهدای گمنام، کودک، محفل مقتل، واجب فراموش‌شده با هدف گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و نمایشگاه عکس شهدای مدافع حرم دیگر غرفه‌هایی است که در میدان امام حسین (ع) پذیرای شهروندان خواهد بود.

فاطمیان‌پور افزود: اجرای تئاتر میدانی با موضوع واقعه عاشورا، اجرای مراسم عزاداری سنتی بوشهری‌ها همراه با سنج و دمام‌زنی و برگزاری مراسم زیارت عاشورا در جوار مقبره شهدای گمنام میدان امام حسین (ع) از جمله برنامه‌هایی است که در دهه سوم ماه محرم اجرا می‌شود.