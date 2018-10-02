۶۰ مدرسه خیرساز در آذربایجان شرقی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش استان ظهر امروز سه شنبه در مراسم افتتاح این طرح ها که از طریق ویدئو کنفرانس در مدرسه علیایی باغمیشه برگزار شد، اظهار داشت: آذربایجان شرقی در توسعه فضاهای آموزشی کشور رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

جعفر پاشایی سپس با بیان اینکه امسال ۷۵۴ هزار دانش آموز در ۹ هزار مدرسه دولتی و غیر دولتی استان مشغول به تحصیل هستند، ادامه داد: نصف هزینه های لازم برای ساخت این ۶۰ مدرسه را خیران مدرسه ساز پرداخت کرده اند.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی خیران مدرسه ساز گفت: ایجاد و توسعه زیرساخت های آموزشی در استان و استفاده از ظرفیت خیران مدرسه ساز ضروری است.

گفتنی است امروز با حضور پاشایی مدرسه ۱۲ کلاسه خیر ساز علیایی همزمان با افتتاح ۱۷۰۰ واحد آموزشی در سراسر کشور در منطقه باغمیشه تبریز افتتاح شد.

این واحد آموزشی با زیر بنای ۱۷۳۰ متر مربع فضای آموزشی و حدود ۲ هزار متر مربع محوطه و با هزینه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ساخته شده است. نصف هزینه ساخت این واحد آموزشی را خانواده خیر مدرسه ساز مرحوم علیاری تامین کرده اند.