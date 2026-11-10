به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند سه شنبه شب در اجتماع شبانه مردمی شهر برازجان اظهار کرد: حضور مردم در میدان، پیامی روشن به جهانیان بود که ملت ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها، در دفاع از استقلال، هویت و تمامیت سرزمینی خود متحد و استوار ایستاده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با قدردانی از حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه گفت: مردم ایران در روزهایی که دشمنان به دنبال تضعیف اراده ملی و ایجاد شکاف در صفوف ملت بودند، با حضور آگاهانه خود، جلوه‌ای از وحدت، اقتدار و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: مردم وظیفه خود را با میدان‌داری و حضور مسئولانه به انجام رساندند و اکنون نوبت ما مسئولان است که با خدمت صادقانه، کارآمدی و گره‌گشایی از مشکلات، پاسخ شایسته‌ای به این وفاداری بدهیم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به بخشی از عملکرد این نهاد تصریح کرد: در حوزه جبران خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم، ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۹ هزار و ۴۷۵ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده اختصاص یافته و تعمیر ۶ هزار و ۶۰۰ واحد نیز به پایان رسیده است.

برومند از افزایش میزان مقاوم‌سازی مسکن روستایی استان به ۷۳ درصد، معادل ۵۳ هزار و ۷۰۴ واحد خبر داد و گفت: این میزان ۱۷ درصد بالاتر از میانگین کشوری است. همچنین برای ۱۷ هزار و ۱۶۷ واحد مسکونی روستایی قرارداد تسهیلاتی به ارزش پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شده است.

وی تأمین و احداث مسکن محرومان را از اولویت‌های بنیاد مسکن دانست و افزود: اجرای طرح ۶۸۰ واحد خانه امید، احداث ۲ هزار و ۲۵۱ واحد مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، تأمین ۶۶۰ واحد مسکن برای خانواده‌های شهدا، ایثارگران، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و آغاز عملیات اجرایی ۱۰ هزار و ۷۶۶ واحد خانه امید شهری و روستایی از جمله اقدامات این مجموعه است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر ادامه داد: اجرای ۳۳۱ پروژه طرح هادی با اعتبار ۴۴۷ میلیارد تومان، آسفالت یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع از معابر روستایی، اجرای پروژه‌های زیرساختی گردشگری، صدور بیش از هفت هزار جلد سند مالکیت و واگذاری ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه زمین روستایی از دیگر اقدامات بنیاد مسکن در استان است.

برومند همچنین از اجرای ۲ هزار و ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن به شیوه بنیادساخت و ۲ هزار و ۲۰۰ واحد به روش گروه‌ساخت خبر داد و تقویت زیرساخت‌های تولیدی از طریق نوسازی و تجهیز سه کارگاه تولید شن و ماسه، بتن و قطعات بتنی در دالکی، دیر و شهرک صنعتی بوشهر را از دیگر برنامه‌های این نهاد عنوان کرد.

وی در پایان تأکید کرد: افتخار بنیاد مسکن صرفاً ارائه آمار و گزارش نیست؛ بلکه زمانی معنا پیدا می‌کند که خانواده‌ای صاحب خانه شود، سقف خانه‌ای در برابر حوادث مقاوم بماند و روستایی با اجرای طرح‌های عمرانی از امکانات و زیرساخت‌های شایسته‌تری برخوردار شود؛ چراکه ایران با مردمانی سربلند است که در روزهای دفاع از میهن میدان‌دار و در روزهای سازندگی، معماران آینده این سرزمین هستند.