صعود تیم نساجی دستاورد بزرگ فوتبال مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان بعدازظهر چهارشنبه در مجمع عمومی هیئت فوتبال مازندران با بیان اینکه فوتبال یکی از بهترین ابزار مناسب برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان است افزود: درصد بالای حضور ورزشکاران مازندرانی در تیم های ملی و درخشش و کسب مدال های رنگارنگ در ‌میادین بین المللی باعث شد که چشم امید ورزش ایران همواره به مازندران باشد.

وی با اشاره به وجود مازندران ۴۰ هزار ورزشکار سازمان یافته در استان افزود: فوتبال تنها یک ورزش نیست بلکه فوتبال حلال بسیاری از مشکلات اجتماعی است و یکی از بهترین ابزار مناسب برای پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان است.

وی ادامه داد: دستاورد بزرگ‌ فوتبال مازندران در یک سال اخیر صعود نساجی به لیگ برتر بوده که اگر همت استانی از استاندار تا ‌پایین ترین مسئول نبود این مهم محقق نمی شد.

مدیر کل ورزش و جوانان مازندران بیان کرد: تعامل با صدا و سیمای مرکز مازندران و امضای تفاهم نامه همکاری اداره کل با این نهاد جهت حمایت هر چه بیشتر از ورزش استان و خصوصا فوتبال منعقد شده است و همه توانمان را برای اعتلای فوتبال استان به کار خواهیم گرفت.