انهدام ۳۰باند قاچاق کالا در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی صبح شنبه در مراسم صبحگاه عمومی و مشترک نیروهای نظامی و انتظامی هرمزگان که به مناسبت هفته ناجا در بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: هفته نیروی انتظامی با شعار «پلیس مقتدر، امین مردم» از ۱۳ مهرماه با حضور پرسنل ناجا در نماز جمعه سراسر استان هرمزگان آغاز شد.

وی عنوان کرد: نیروی انتظامی در برخورد با جرائم و مخلان نظم و امنیت لحظه‌ای کوتاه نیامده و توانسته با اشراف اطلاعاتی، محیط را برای مجرمان نا امن کند و در برخورد با قاچاق مواد مخدر گام‌های مثبتی بردارد.

سردار ملکی اظهارداشت: از ابتدای سالجاری ۷ اولویت اساسی که برگرفته از تدابیر و رهنمودهای فرماندهی کل قوا بود، از طریق سلسله‌مراتب ابلاغ و در دستور فرماندهی انتظامی استان هرمزگان قرار گرفت.

فرماندهی انتظامی هرمزگان تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی و مدیریت بحران اجتماعی، ارتقای توان عملیاتی در حوزه‌های مأموریتی، ارتقا کمی و کیفی مأموریتی کلانتری و پاسگاه‌ها، پیشگیری و مقابله با جرائم و آسیب‌های اجتماعی، کاهش سهم جان‌باختگان جاده‌ای، تشدید مبارزه با عرضه و توزیع مواد مخدر و تشدید مبارزه با قاچاق کالا هفت اولویت این فرماندهی انتظامی بوده است.

سردار ملکی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا به‌ویژه به‌صورت سازمان‌یافته و باندی که اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، ضربات مهلکی به قاچاقچیان وارد شد که ماحصل آن رشد ۱۸۲ درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود، اضافه کرد: امسال همچون سال‌های گذشته توفیق چشمگیری در ارائه خدمات رفاهی و معیشتی به کارکنان و خانواده‌های آنان داشت که عمده آن در عمران و نوسازی اماکن رفاهی، تفریحی، ورزشی و منازل سازمانی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه سلامت اداری و صیانت کارکنان اقدامات شایسته‌ای صورت گرفت، عنوان کرد: تلاش و اقدامات صیانتی فرماندهان، حفاظت‌واطلاعات، عقیدتی و سیاسی و بازرسی استان موجب کاهش ۷۳ درصدی جرائم کارکنان و افزایش ۳۵درصدی شهروندان از عملکرد پلیس در استان هرمزگان شد.

فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه تلاش شبانه‌روزی و طاقت‌فرسا پلیس‌راه و راهور در بهبود وضعیت ترافیکی در سطح شهرها و محورها با تعامل سایر دستگاه‌های متولی در امر ترافیک موجب کاهش تلفات جاده‌ای به مدت پنج سال متوالی شد، اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سالجاری با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها در پیشگیری از وقوع و کشف جرائم اقدامات مناسبی صورت گرفت که برای نمونه می‌توان به افزایش ۱۸۲ درصدی کشف کالای قاچاق و انهدام ۳۰ باند قاچاق کالا، افزایش ۷۵ درصدی کشف پرونده‌های بالای یک میلیارد تومان با ۲۵۶ فقره، افزایش ۸ درصدی کشف انواع مواد مخدر و انهدام ۲۵ باند قاچاق مواد مخدر، اجرای ۳۵۷ طرح پاک‌سازی نقاط آلوده به مواد مخدر، کاهش ۹ درصدی متوفیان ناشی از تصادفات، کاهش ۱۴ درصدی سرقت به عنف، کاهش ۴۰ درصدی جرائم کارکنان، کشف ۹۵ درصدی جرائم سایبری از اهم این دستاوردهاست.