به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قانونی را به امضا رسانده است که به موجب آن کمک مالی این کشور به سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان قطع خواهد شد.

این روزنامه افزود که به موجب این قانون، دادگاه‌های آمریکایی این صلاحیت را خواهند داشت که اموال و دارایی‌های هر تشکیلات یا نهادی را که از آمریکا کمک مالی دریافت می‌کنند، مصادره کنند.

این قانون به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد از تشکیلات خودگردان فلسطین به اتهام حمایت از تروریسم در صورت ادامه کمک مالی به آن شکایت کنند.

این قانون که کنگره آمریکا تصویب کرده و ترامپ نیز آن را به امضا رساند، تهدیدی جدی برای ادامه حمایت امنیتی از تشکیلات خودگردان خواهد بود.

لازم به ذکر است که آمریکا به رغم توقف کمک مالی به تشکیلات خودگردان، به حمایت امنیتی از این نهاد فلسطینی به منظور تضمین همکاری امنیتی آن با رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی ادامه می‌دهد.