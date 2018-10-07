فروشگاه عرضه مستقیم تولیدات روستاییان در بیرجند راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: شرایط فعلی کشور و هجمه های اقتصادی می طلبد که در اطلاع رسانی دستاوردهای نظام و ایجاد روحیه در مردم تلاش شود.

وی با اشاره به رزمایش محمد رسوالله ۲، بیان کرد: در راستای برگزاری این رزمایش به مدت ۲۰ روز، ۲۲۰ گروه جهادی خراسان جنوبی در مناطق محروم حاشیه شهرها فعالیت داشتند.

هنری با بیان اینکه در این گروه ها شاهد حضور چشمگیر جوانان بودیم، اظهار کرد: تفاهم نامه ای با کمیته امداد امام (ره) برای احداث و تکمیل خانه محرومان داشتیم.

هنری با اشاره به قرارگاه سازندگی و خدمت رسانی بیان کرد: این قرارگاه در راستای خدمت رسانی به گروه های جهادی تشکیل شد و در طول رزمایش حمایت های مطلوبی داشت.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: برگزاری میز خدمت و حضور مسئولان در مساجد حاشیه شهرها، برگزاری شیفت ایثار در بخش بسیج کارگری، برگزاری طرح یک کاسب، یک دانش آموز در بخش بسیج اصناف و حضور اکیپ های دامپزشکی در مناطق روستایی از جمله اقدامات انجام شده است.

وی از راه اندازی گروه های خدمت رسان محله محور در پایان سال جاری خبر داد و گفت: در هر محله که پایگاه وجود دارد، یک گروه جهادی خدمت رسان فعال می شود.

هنری بیان کرد: اجرای طرح خادم الشهدا و دوخت شش هزار لباس برای برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی از جمله اقدامات انجام شده توسط بسیج خواهران بوده است.

موج خدمت در رزمایش به ۲ هزار نفر رسید

هنری با بیان اینکه ۳۶۰ گروه جهادی به مناطق محروم اعزام شده اند، افزود: در مجموع سه هزار و ۵۵۳ جهادگر به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام شده اند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی افزود: از این تعداد دو هزار و ۲۰۵ نفر آقا و هزار و ۳۴۸ نفر از خواهران بوده اند.

وی با بیان اینکه این افراد ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر روز فعالیت داشته اند، افزود: هشت هزار و ۵۰۰ نفر روز فعالیت توسط برادران و بیش از پنج هزار نفر روز فعالیت توسط خواهران انجام شده است.

هنری با بیان اینکه برای حمایت از این گروه ها ۳۸۱ میلیون تومان هزینه شده است، افزود: ۲۸۵ میلیون تومان توسط خیرین، ۲۲ میلیون تومان توسط سپاه و ۷۴ میلیون تومان از محل کمک های دستگاه های اجرایی تامین شده است.

وی بیان کرد: ۱۲۷ گروه جهادی در عرصه عمرانی فعالیت داشته و توانسته اند ۱۰۴ پروژه با ۱۸۳ میلیون تومان انجام دهند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی افزود: ۵۱ گروه جهادی در عرصه پزشکی و سلامت فعالیت داشته و بیش از شش هزار و ۶۹ نفر ویزیت شده اند.

اعزام ۵۹۱ گروه جهادی به مناطق محروم

هنری با بیان اینکه در تابستان سال جاری هفت هزار و ۲۲۸ نفر در قالب ۵۹۱ گروه جهادی به مناطق محروم اعزام شده اند، گفت: این افراد ۳۵ هزار نفر روز در عرصه های مختلف فعالیت داشته اند.

وی با بیان اینکه ۲۰۸ نفر گروه جهادی مهمان طی ایام تابستان در مناطق محروم خراسان جنوبی حضور داشته اند، افزود: از این تعداد ۱۴۸ نفر و ۶۰ نفر خواهران بوده اند.

وی با بیان اینکه در زلزله کرمانشاه ۱۰۰ نفر از گروه های جهادی خراسان جنوبی اعزام شده اند، گفت: برای تعدادی از جهادگران دوره های آموزشی امداد و نجات برگزار خواهد شد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به تسهیلات اشتغالزایی بیان کرد: تاکنون ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال به سازمان بسیج سازندگی معرفی شده اند.

ایجاد فروشگاه عرضه مستقیم تولیدات روستاییان

هنری از ایجاد فروشگاه تولیدات روستایی در بیرجند خبر داد و گفت: این فروشگاه محلی برای عرضه مستقیم محصولات روستایی خواهد بود که همزمان با هفته بسیج به بهره برداری می رسد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی نبود بازار فروش تولیدات روستایی را یکی از مشکلات روستاییان دانست و بیان کرد: همچنین در راستای پیگیری های انجام شده، فروش متقابل با دیگر استان ها را خواهیم داشت.

وی از ایجاد بانک اطلاعات جامع مشاغل روستایی خبر داد و گفت: تاکنون اطلاعات ۲۳۰ گارکاه در این بانک به ثبت رسیده است.

هنری با اشاره به ظرفیت بنیاد تعاون سپاه در طرح های اشتغال بیان کرد: با همکاری این تعاون، ۱۵ واحد دامپروری با بیش از ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار راه اندازی شد.

اجرای طرح جوجه ریزی مرغ بومی اصلاح نژاد

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی از اجرای طرح جوجه ریزی مرغ بومی اصلاح نژاد با همکاری دانشگاه، خبر داد: در فاز اول این طرح ۲۰ هزار قطعه جوجه بین خانوارهای نیازمند مناطق هدف توزیع می شود.

وی بیان کرد: این طرح در قرارگاه پیشرفت و آبادانی انجام شده و در مرحله اول طرح، هشت هزار و ۵۰۰ قطعه در دهستان ها توزیع شده اند.

هنری با بیان اینکه به دنبال تامین نیازهای خانوارهای نیازمند روستایی هستیم، افزود: این طرح به صورت مردمی در زمین تامین نان انجام خواهد شد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان یکی از نقاط ورود آب های ژرف است، گفت: قرارگاه سازندگی خاتم النبیا در سیستان پیگیر استفاده از این آب است.