به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، رحیم زارع با حضور در برنامه گفتگوی ویژه­ خبری شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر کل دارایی نیست بلکه مالیات بر ارزش افزوده ای است که نسبت به سود خرید و فروش است، افزود: در کانادا ۸ درصد ثروتمندان ۸۰ درصد مالیات را می دهند اما در کشور ما ۱۰ درصد دهک بالای جامعه ۳ درصد مالیات را می پردازند و علت آن این است که در کشور ما مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد .

وی با بیان اینکه شرایط ۲ بازار مسکن و خودرو آماده عملیاتی کردن مالیات بر عایدی سرمایه هستند، گفت: علت اینکه اکنون، این موضوع مطرح شده این است که فعالیت های سوداگری و رانت که غیر مولد است اکنون در جامعه ما سود بسیار بالایی دارد و تولید و اشتغال، مغفول مانده است .

زارع با بیان اینکه می خواهیم اهرم سیاستی جدید برای مدیریت منابع در اختیار دولت قرار دهیم، ادامه داد: مالیات برعایدی سرمایه موجب کاهش نابرابری درآمد و کاهش نوسانات قیمتی در بخش املاک می شود.

وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه همچنین موجب کاهش سهم مسکن در سبد خانوار می شود، افزود: در جهان­ ۷ تا ۱۷ درصد درآمد برای مسکن هزینه می شود اما در کشور ما حداقل ۳۵ تا ۸۰ درصد در آمد برای مسکن هزینه می شود .

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار­ در کشور وجود دارد، گفت: از سال ۷۱ تا سال ۱۳۹۴ در شهر تهران بهای زمین ۱۲۸ برابر ، بهای مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است.

زارع افزود: بیش از ۵۰ کشور در حال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

وی گفت: از سال ۵۵ تا ۶۵ ، هشتاد درصد تقاضاها برای مسکن مصرفی و ۲۰ درصد سوداگرای بود اما از سال ۸۵ تا ۹۵ ، شصت و شش درصد سوداگری و دلالی و ۳۴ درصد مصرفی بود.

زارع افزود: در سال ۷۱ افراد با حقوق ۶ سال خود می توانستند خانه بخرند اما این رقم در سال ۹۴ با حقوق ۱۰ و سه دهم سال است و در سال ۹۷ با پس انداز یک سوم حقوق به مدت ۳۱ می توان خانه خرید.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: درآمد مالیات بر عایدی سرمایه مسکن صرف تولید و رونق مسکن می شود.

زارع افزود: می خواهیم تولید مسکن را تشویق کنیم تا عرضه زیاد شود و زمانی که عرضه زیاد شود سوداگری کاهش می یابد.

اگر تولید مسکن افزایش یابد، سوداگری کم می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به نقش مثبت مالیات در اداره کشور گفت: اتخاذ تدابیر سیاسی، اقتصادی و مدیریتی بر ارائه طرح یا لایحه عجولانه اولویت دارد.

سید کمال الدین شهریاری ادامه داد: در شرایطی که به علت بالا رفتن نرخ ارز و کاهش پول ملی، همه کالاها با افزایش قیمت مواجه می شوند کاهش ارزش پول ملی، خود را در قیمت مسکن هم نشان می دهد و قیمت مسکن افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: در این شرایط اگر فقط یک بخش را از طریق اخذ مالیات هدف قرار دهیم ظلم به آن بخش است و سرمایه از آن بخش فرار می کند.

شهریاری با اشاره به اینکه ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان درکشور داریم گفت: هر جا این نقدینگی وارد شود در آن جا افزایش قیمت ایجاد می کند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: سرمایه هایی که در بخش مسکن مصرف می شود اشتغال و تولید ایجاد می کند. صنعت کشور در بسیاری از زمینه ها وابسته به سرمایه گذاری در بخش مسکن است و اگر این بخش دچار رکود شود بسیاری از بخش های صنعت وارد رکود می شود.

شهریاری گفت: ما باید تولید مسکن را رونق دهیم زیرا اگر تولید مسکن کم شود سوداگری و احتکار اتفاق می افتد.

سازمان مالیاتی: استقبال می کنیم

مدیر کل پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: نظام مالیاتی از هر گونه تحول مثبت در استفاده از ظرفیت سیاست های مالیاتی برای کنترل بازارها و فعالیت های اقتصادی و تخصیص بهبنه منابع و امکانات کشور به سمت منابع مولد و کارآمد استقبال می کند.

سعید توتونچی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان، اصلاحات ضروری و اساسی در نظام مالیاتی لازم است، ادامه داد: استقرار مالیات بر عایدی سرمایه برای انواع دارایی ها از جمله این اصلاحات مورد نیاز است.

وی گفت: هر تصمیم گیری مالیاتی در کوتاه مدت اثرات صنفی دارد اما در بلند مدت فایده دارد.

توتونچی اضافه کرد: یک بار برای همیشه در نظام اقتصادی کشور باید سیاستگذاری مالیاتی را برای تخصیص بهینه منابع به سمت بخش های مولد انجام دهیم.

وی افزود: این نوع مالیات در صد سال اخیر در کشورهای مدرن در حال اجراست.

توتونچی گفت: دولت های کشورهای پیشرفته با اجرای سیاست های مالیاتی دقیق و حساب شده ، معاملات سوداگری مسکن را حذف کردند. باید اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی برسد.

فقط معاملات سوداگرایانه مشمول مالیات خواهد شد

وحید عزیزی کارشناس مسائل اقتصادی هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با معافیت هایی که قرار داده شده تعداد کمی از معاملات مسکن را در بر می گیرد که آن معاملات فقط با قصد سوداگری انجام می شود .

وی با اشاره به اینکه فاصله خرید تا فروش مسکن در بسیار از موارد زیر ۲ ماه است ، افزود: موازی با طرح مالیات بر افزایش سرمایه مسکن، درباره خودرو هم مطرح است.

عزیزی اضافه کرد: سرمایه گذاری در تولید مسکن و تقاضای مصرفی آن معاف از مالیات است و این مالیات فقط مربوط به سواداگری مسکن است.

مشاور آخوندی: سوداگری به تولید کمک می کند

غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه ، مالیات رایج در همه دنیاست، گفت: ما باید با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان تصمیم بگیریم. در کشور ما در مسکن و زمین در سال ۶۶ مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم اما به قدری در آن فساد ایجاد شد که ناچار شدند قیمت منطقه ای گذاشته اند.

وی با اشاره به اینکه سیستم اطلاعاتی اقتصادی کشور ما ناقص است، افزود: در شرایطی که در مسکن رکود است ، بازار سوداگری می تواند به تولید کمک کند .