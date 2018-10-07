۴۶۶ ناشر در نمایشگاه کتاب گلستان فعال هستند/ رونمایی از ۲۰ کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، عادله کشمیری، ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان که در خصوص دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان برگزار شد، اظهار کرد: دوازدهمین نمایشگاه کتاب گلستان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی گلستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این نمایشگاه در مساحت ۶ هزار متر مربع و در ۲۵۹ غرفه برپا می شود و تاریخ برگزاری آن از ۱۸ الی ۲۳ مهرماه خواهد بود.

کشمیری ادامه داد: در این نمایشگاه ۴۶۶ ناشر حضور خواهند داشت که ۱۵ ناشر استانی هستند.

وی گفت: نمایشگاه دو بخش جنبی شامل مهمانان ویژه و و نشست های مختلف تخصصی در حوزه کتاب، رونمایی کتاب، جشن امضاء، نقد کتاب، عصر شعر، مسابقه و غیره خواهد داشت.

مهمانان ویژه نمایشگاه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اظهار کرد: مهمانان ویژه ما «هوشنگ مرادی کرمانی» نویسنده کودکان و «علیرضا گلدوزیان» تصویرگر بین المللی کتاب خواهند بود.

وی با بیان این که امسال از ۲۰ عنوان کتاب استانی رونمایی می شود، اضافه کرد: ۷۳ هزار و ۶۴۵ عنوان کتاب به ارزش سه میلیارد تومان در این نمایشگاه ارائه خواهد شد و ۱۲ کتابفروشی هم در این نمایشگاه فعال هستند.

کشمیری تصریح کرد: برای این نمایشگاه ۶۵۰ میلیون تومان بن پیش‌بینی شده است که بخشی به صورت الکترونیکی و بخشی در نمایشگاه به فروش خواهد رفت.

وی ادامه داد: بن با ۳۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود که ۲۰ درصد از طریق بانک و ۱۰ درصد توسط ناشران انجام می شود.

کشمیری بیان کرد: افتتاحیه ۱۸ مهر ساعت ۹ و نیم صبح خواهد بود و به دلیل محدودیت های نمایشگاه ساعات بازدید جز در روز پنجشنبه و جمعه، در صبح و عصر خواهد بود.

۱۸ میلیارد ریال فروش کتاب در سال گذشته

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اذعان کرد: سال گذشته ۱۸ میلیارد ریال فروش کتاب داشتیم و حدود ۱۰۰ هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند و امسال با تمهیداتی که اندیشیده شده این آمارافزایش می یابد.

کشمیری تأکید کرد: ۱۳ ناشر هنر، ۱۹ ناشر کمک آموزشی، ۴۸ ناشر کودک و نوجوان، ۱۱ ناشر زبان خارجه، ۴۷ ناشر دانشگاهی، ۲۴۰ ناشر بخش عمومی (دین، ادبیات، تاریخ و جغرافیا و روانشناسی)، یک ناشر طب سنتی و گیاهی، ۹ ناشر حقوق، هفت ناشر پزشکی و ۶ ناشر در بخش کشاورزی در نمایشگاه فعال هستند.

کشمیری گفت: سقف بن برای هر فرد ۱۰۰ هزار تومان است اما برای اعضای هیات علمی تا سقف ۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است.

وی اهداف نمایشگاه را چنین برشمرد: توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، گسترش فضای تعامل بین دوستداران کتاب، مولفان، ناشران، تصویرگران، صنعتگران کتاب و چاپ نشر، دسترسی آسان به تازه های نشر، بهره مندی آحاد جامعه از یارانه و غیره.

کشمیری در خصوص ایاب و ذهاب هم چنین گفت: ۱۰ اتوبوس به صورت رایگان به مردم در طول نمایشگاه خدمات رسانی خواهند کرد.