ثبت ۳۵ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۵۹ سامانه تردد شمار برخط در محورهای مواصلاتی استان قزوین، آمار کل تردد ثبت شده در شهریور ماه سال جاری ۳۵ میلیون و ۲۳۲ هزار ۷۸۵ وسیله نقلیه بوده که آمار کل تردد ثبت شده در آزاد راهها ۲۸ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۱۸۷ تردد معادل ۸۲ درصد کل تردد استان بوده است.

وی تصریح کرد: بیشترین میزان ترافیک در شهریور ماه سال جاری مربوط به دوم شهریورماه سال جاری بوده است در این روز آزاد راه قزوین – کرج «رفت و برگشت» با ثبت تردد ۱۵۴ هزار و ۲۹۲وسیله نقلیه بیشترین تردد را به خود اختصاص داده است.

پیرنون افزود : از مجموع کل تردد شمارش شده استان، ۳ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۲۹۰ تردد معادل۱۱.۰۲درصد سهم وسایل نقلیه سنگین بوده است. محور ساوه – بوئین زهرا و بالعکس با ۱۵۲ هزار و ۴۲۲ وسیله «معادل ۳۰.۵درصد»، بیشترین سهم تردد وسایل نقلیه سنگین را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین بیان کرد: متوسط نرخ جریان ترافیک «تعداد کل خودروهایی که در یک ساعت از یک مقطع عبور می کنند» در سطح کل راههای مواصلاتی استان معادل ۸۰۳ وسیله نقلیه در ساعت بوده است. بیشترین متوسط نرخ جریان ترافیک در شهریور ماه، مربوط به آزاد راه قزوین- کرج با ۲ هزار و ۸۹۳ وسیله نقلیه در ساعت بوده است.

پیرنون متوسط سرعت تردد در آزاد راهها را ۸۳ و متوسط سرعت در سایر محورهای استان را ۷۰.۱ کیلومتر در ساعت عنوان کرد و گفت: بیشترین متوسط سرعت در این مدت ۹۸.۴ کیلومتر درساعت مربوط به آزادراه زنجان- قزوین بوده است.

در ماه گذشته تعداد ۷۷۴ هزار و ۷۸۱ خودرو معادل ۲.۱درصد از کل تردد در محورهای مواصلاتی استان دارای تخلف سرعت بوده و ۲۳.۴درصد وسایل نقلیه، فاصله طولی مجاز بین دوخودرو را رعایت نکرده اند.

بیشترین تخلف عدم رعایت فاصله طولی مربوط به آزاد راه قزوین - کرج با ۹۶۳ هزار و ۷۸۶ وسیله نقلیه «معادل ۴۴.۸ درصد» بوده است.