۱۰۸ واحد مسکن روستایی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه با حضور قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی ۱۰۸ واحد مسکن روستایی در سطح خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی در مراسم بهره برداری از این پروژه ها اظهار داشت: برای ساخت این واحدها بالغ بر دو میلیارد و ۵۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت و همین میزان نیز آورده خود متقاضیان بوده است.

علی اصغر آسمانی مقدم همچنین از افتتاح پنج طرح سیل بند حفاظتی در سطح روستاهای استان خبر داد و گفت: این پروژه ها در روستای ماژان شهرستان خوسف، حسین آباد تاجکوه شهرستان زیرکوه، امیرآباد شهرستان بیرجند، فتح آباد شهرستان فردوس و روستای روشک شهرستان قاین اجرا شده است.

وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح ها بالغ بر دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال هزینه شده است.