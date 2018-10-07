۵۰۰۰ کودک و نوجوان زیر دستان جراح ستون فقرات درمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از میان ۱۰ هزار و ۶۰۰ عمل جراحی رایگان که توسط موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید ایران انجام شده است، تیم درمانی پروفسور کیوان مزدا بیش از پنج هزار کودک و نوجوان را درمان کرده اند.

مرحوم پروفسور کیوان مزدا از بنیانگذاران خیریه زنجیره امید ایران و از پزشکان بدون مرز در دنیا محسوب می شد، سال ها بود که به عنوان مشهورترین جراح ستون فقرات دنیا شناخته می شد.

دکتر مزدا در ۳۱ مرداد ١٣٣٨ در شهر آبادان به دنیا آمد و از ۷ سالگی در فرانسه بزرگ شد. او در رشته جراحی ارتوپدی و فلوشیپ جراحی ستون فقرات در پاریس تحصیل کرد و به‌ واسطه هوش و پشتکار فوق‌العاده از مشهورترین جراحان ستون فقرات دنیا شد. تکنیک خاص و ابداعی دکتر مزدا در اصلاح انحراف‌های ستون فقرات (اسکولیوز)، هم‌اکنون در اکثر مراکز درمانی دنیا استفاده می‌شود و با این تکنیک منحصر به‌ فرد امکان عمل‌های پیچیده ستون فقرات به وجود آمد. همچنین او بیش از ۳۰ وسیله درمانی را شخصا ابداع کرده بود که در عمل های ستون فقرات مورد استفاده قرار می گرفت.

او هر سال چندبار به ایران می‌آمد، و به همراه تیم پزشکان نیکوکار ایرانی و فرانسوی کودکان بیمار زنجیره‌ امید ایران را معاینه و جراحی می‌کرد. همچنین بیش از ۴۰ فلوشیپ جراحی ستون فقرات ایرانی را طی این سال ها تربیت کرد و آموزش های نوین داد که هم اکنون این پزشکان سال هاست که با زنجیره امید ایران همکاری دارند و به درمان کودکان زیر ۱۸ سال فارغ از محدودیت های نژاد، دین و ملیت می پردازند.

خدمات مرحوم مزدا به ایران محدود نمی شد. او عضو خیریه «زنجیره امید فرانسه» بود. سازمانی غیردولتی که برای درمان کودکان در کشورهای جهان سوم خدمات فراوانی ارائه کرده و دکتر مزدا به واسطه فعالیت های خیریه فراوانش سالی چندین بار به کشورهای مختلف سفر می کرد و به درمان رایگان بیماران با ملیت ها و نژادهای مختلف می کوشید و هزاران کودک را طی عمر با برکتش نجات داد.

پروفسور کیوان مزدا که آخرین بار در روزهای ابتدایی شهریور به ایران آمده بود و بیش از ۳۰ عمل جراحی را به همراه تیمش انجام داده بود، بعد از یک جلسه فشرده کاری در پاریس، دچار حمله آسمی منجر به سکته قلبی و مغزی شد و به کما فرو رفت و در تاریخ ۱۱ مهر ۹۷ چشم از جهان فرو بست.

خیریه بین المللی زنجیره امید ایران، بهترین خدمات درمانی را مطابق با استانداردهای جهانی به بچه های زیر ۱۸ سال فارغ از محدودیت های نژاد، دین، و ملیت ارائه می دهد. کودکانی که مشکلات قلبی، ارتوپدی و ترمیمی دارند و به آسانی به این درمان ها دسترسی ندارند. به دلیل بهره وری مالی بسیار زیاد خدمات پزشکی در زنجیره امید، حامیان و خیرین کمترین هزینه را برای این درمان ها پرداخت می کنند.