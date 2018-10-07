حضور۴۵۶۹هزار کودک معلول در مهدهای گیلان/ مناسب سازی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پارسی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته جهانی (ناشنوایان، سالمندان، کودک، سلامت روان، نابینایان، پارالمپیک) که در سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی گیلان برگزار شد، اظهارکرد: سازمان بهزیستی یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان به منظور راه اندازی بخش توانبخشی سالمندان رشت پرداخت کرده است.

وی با اشاره به پوشش ۱۰ هزار سالمند در استان گیلان از سوی بهزیستی، افزود: در حال حاضر هزار و ۵۰۰ نفر از سالمند در۱۳ مرکز شبانه روزی تحت پوشش بهزیستی گیلان حضور دارند.

مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه نخستین جشنواره فیلم و نقاشی در روز ملی کودک توسط سازمان بهزیستی کشور برگزار می شود، خاطرنشان کرد: نخستین جشنواره «فیلم و نقاشی» روز ملی کودک در رده سنی ۴ تا ۱۲ سال با شعار «توانمندی های کودک خود را بشناسیم» برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به ثبت نام ۱۳ هزار و ۶۷۹ کودک در مهدهای کودک بهزیستی استان گیلان، تصریح کرد: از این تعداد ۴ هزار و ۵۶۹ نفر از کودکان با نیازهای ویژه (معلولیت) هستند.

پارسی با بیان اینکه در حال حاضر مناسب سازی مهدکودک ها یکی از برنامه های مهم سازمان بهزیستی است، یادآورشد: براساس گزارشات یونیسف ۸۰ درصد کودکان معلول باید در مدارس و مهدکودک های عادی حضور داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه به همین منظور از این پس صدور پروانه مهدکودک ها تازه تاسیس منوط به مناسب سازی ساختمان است، ادامه داد: ساختمان های استیجاری برای تاسیس مهدکودک نیز باید مناسب سازی های لازم را انجام دهند.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به وجود ۶۹ مرکز مشاوره در سطح استان، گفت: ۳ هزار و ۷۰۰ بیمار روانی مزمن تحت پوشش سازمان بهزیستی گیلان قرار دارند که ۷۰۰ نفر از آنها در شش مرکز تحت مراقبت ویژه سازمان قرار دارند.