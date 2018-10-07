به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی با وی که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد، با بیان اینکه پلیس در نظام اسلامی وظایف زیادی بر عهده دارد، افزود: این نیروها باید حافظ ارزش‌ها در جامعه باشند و جلوی مفاسد اخلاقی را بگیرند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در نظام اسلامی وظیفه سنگینی بر عهده دارد، افزود: فضای مجازی وظیفه نیروی انتظامی را سنگین‌تر کرده است.

برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی تلاش شود

این مفسر قرآن کریم ادامه داد: فضای مجازی مرتبط با بسیاری امور است بنابرین باید برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی تلاش شود، البته نمی‌توانیم از همه این آسیب‌ها پیشگیری کنیم.

وی بیان کرد: متأسفانه شاهد همکاری دستگاه‌های زیربط در خصوص فضای مجازی نیستیم و برخی از دستگاه‌ها نسبت به این مسئله بی‌تفاوت هستند و در این خصوص هیچ‌گونه دلسوزی وجود ندارند.

آیت الله مکارم شیرازی ضمن انتقاد از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، افزود: دستگاه قضایی مدت‌ها است که می‌گوید با مفسدان اقتصادی برخورد می‌کنیم، اما در عمل چیزی مشاهده نمی‌کنیم زیرا تشریفات زیادی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید هر چه سریع‌تر به پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی شود، گفت: فعالیت دستگاه قضایی در کشور مکمل فعالیت‌های نیروی انتظامی است.

برخورد نیروی انتظامی باید با ملایمت و قاطعیت باشد

این استاد برجسته حوزه علمیه قم عنوان کرد: برخورد نیروی انتظامی باید با ملایمت و در عین حال با قاطعیت باشد تا اسباب بهانه جویی برای دیگران فراهم نشود.

وی ادامه داد: باید آموزش‌های کافی به پرسنل نیروی انتظامی داده شود تا در مواجهه با دیگران به سرعت عصبانی نشوند.

آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: مردم نسبت به نیروی انتظامی خوشبین هستند اما این نیرو باید در راستای افزایش این خوش‌بینی تلاش‌های بیشتری انجام دهد.