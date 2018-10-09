به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، کمیته حمایت از روزنامه نگاران فلسطینی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان به نقض حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران در اراضی اشغالی ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، کمیته حمایت از روزنامه نگاران فلسطینی افزوده است: ۷۸ مورد نقض حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی و ۱۵ مورد نیز از سوی دستگاه امنیتی تشکیلات خود گردان فلسطین انجام شده است.

این کمیته مواردی نظیر، تعرض، ارعاب و تهدید و نیز بازداشت روزنامه نگاران و خبرنگاران را به عنوان مصادیق نقض حقوق آنها عنوان کرده است.

گفتنی است، این گزارش در حالی منتشر شده که پیشتر در گزارشی اعلام شده بود که در ماه سپتامبر ۶۸۵ مورد نقض حقوق شهروندان فلسطینی از سوی دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین صورت گرفته است.