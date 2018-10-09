هر کس در سطوح مدیریتی خیانت کرد مهر خیانت بر پیشانی او بزنید

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز سه شنبه در پنجمین همایش ملی روز روستا و عشایر با تاکید بر جایگاه روستا در نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گفت: روستاها کانون اصلی تولید در کشور هستند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: روستاها یکی از مراکز اصلی هویت بخشی در ایران هستند و نمی شود در مورد امتیازات ایران صحبت کرد و روستاها را نادیده گرفت.

وی افزود: در سنوات گذشته، شرایطی در روستاها به وجود آمد که بخش زیادی از روستائیان، به شهرها و حاشیه شهرها مهاجرت کردند به طوری که جمعیت روستایی کاهش و جمعیت شهری روز به روز افزایش یافت البته بخشی از این موضوع به دلیل بزرگ شدن و تبدیل روستاها به شهر اتفاق افتاد.

جهانگیری با بیان اینکه توسعه روستاها همزمان با توسعه شهر باید مورد توجه باشد، تصریح کرد: نقاط ضعف باید شناسایی و اصلاح شود. ساکنان روستاها باید احساس کنند که امکانات اولیه زندگی در روستاها وجود دارد. مواردی همچون آب آشامیدنی، راه های ارتباطی، بهداشت و فناوری های روز. این خدمات پیش نیاز توسعه است.

وی افزود: زیرساخت های مورد نیاز مردم یکی از اولویت های انقلاب بود به طوری که در ابتدای انقلاب، روستاها از کمترین خدمات بی بهره بودند. رسیدگی به مناطق محروم ایده امام راحل بود. امروز ۹۲ درصد از جمعیت روستایی راه آسفالته دارند و ۷۸ درصد از آب آشامیدنی بهره می برند. در همین چند سال ۷۵۰۰ روستا از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند و ۱۴ هزار کیلومتر راه آسفالته راه اندازی شد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: براساس طرح وزارت نفت، قرار است تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار، گاز رسانی شوند و تا امروز ۲۳ هزار روستا از نعمت گاز برخوردار شده اند و این تعداد به ۳۷ هزار روستا می رسد. جایگزینی گاز به جای نفت، صرفه جویی برای کشور دارد و هزینه های گازرسانی را جبران می کند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ۹۹ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش خانه های سلامت هستند گفت: ۲۷ هزار روستا در شبکه اینترنت قرار گرفته اند. برخی نمی خواهند به واقعیت های زندگی امروز توجه کنند. هر ابزاری که رفاه می آورد ممکن است زیان هم داشته باشد اما نمی توانیم از آن استفاده نکنیم.

وی با اشاره به اینکه توانمند سازی روستاها در دستور کار جدی دولت است، تصریح کرد: اگر آموزش فنی و حرفه ای متناسب با زیرساخت روستا و عشایر ایجاد شود و وام کم بهره به دانش آموختگان ارائه شود زمینه کارآفرینی ایجاد خواهد شد. همچنین باید زنجیره کشاورزی طوری طراحی شود که بیشترین بازدهی به کشاورز برسد. امروز بخش زیادی از محصولات در شبکه حمل و نقل از بین می رود. هنوز نتوانسته ایم یک نظام خوب توزیع طراحی کنیم که تولید کننده سهم اصلی را از قیمت تمام شده داشته باشد.

جهانگیری به تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستاها خبر داد و گفت: این ارز با ارز نیما تبدیل به ریال می شود و یک رانت به نفع روستائیان است و هر کس در این منابع سوءاستفاده کند خیانت به مظلوم ترین اقشار کشور است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وضعیت فعلی کشور، خاطرنشان کرد: بی انگیزگی مسئولان باید اصلاح شود اما تنها راه برکنار کردن مدیران نیست. مدیر با انگیزه باید در شرایط سخت با قدرت مدیریت کند و پای پیشرفت کشور بماند. هر کس در سطوح مدیریتی خیانت کرد مهر خیانت را بر پیشانی او بزنید و به مردم معرفی کنید.

وی افزود: مردم در مورد حاکمان قبلی کشور قضاوتی دارند و در آینده در مورد ما هم قضاوت خواهند کرد. امروز عرصه اقتصادی برای مردم بسیار سخت شده است اما می توانیم با سربلندی از این مرحله عبور کنیم.

جهانگیری به اجرای طرح توسعه قلعه گنج از سوی بنیاد مستضعفان اشاره کرد و گفت: توسعه قلعه گنج که زمانی یک روستا بود یک الگوی خوب برای توسعه مناطق محروم است که از سوی بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی اجرا شده است. زمانی برای افتتاح یک تعمیرگاه که از منابع توانمندسازی محلی ساخته شده بود به قلعه گنج رفتم و پای تخت نشینان با انتشار آن عکس به تمسخر پرداختند اما افتتاح آن تعمیرگاه بزرگترین لذت بود زیرا فردی را که پتانسیل پیوستن به شبکه های قاچاق داشت در موقعیت خوداشتغالی قرار داده بود.