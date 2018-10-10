وجود حتی یک فساد در شوراها اضافی است

احمد امیرآبادی فراهانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخباری که در خصوص فسادهای اخلاقی و مالی شوراها در کشور شنیده میشود، اظهار داشت: وجود یک فساد در شوراها اضافی است اما اگر کل این اخبار را در کل یک دوره شوراها محاسبه کنید، به ۲۰ تا ۳۰ نفر هم نمیرسد درحالیکه کل جمعیت شوراهای کشور ۱۱۰ هزار نفر هستند و این میزان تخلف و اینکه بر اساس آن بگوییم شوراها فاسد شدهاند، درست نیست.
وی ادامه داد: باید با هرگونه فساد، برخورد و مبارزه شود اما این آمار نشاندهندهی رشد فساد در شوراها محسوب نمیشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قرار بود اعضای شورا مانند نمایندگان مجلس و وزرا، داراییهای خود را پیش از عضویت و بعد از آن اعلام کنند اما همچنان این قانون بلاتکلیف است، گفت: این موضوع تنها مختص به اعضای شورای شهر نبود بلکه نمایندگان مجلس، فرمانداران، استانداران و وزرا نیز شامل حال آن میشد. باید در قوه قضائیه برای آن آییننامههای اجرایی مصوب میشد که هنوز برای هیچکدام از این گروهها اجرایی نشده است.
امیرآبادی فراهانی در خصوص ابراز نگرانی برخی از اعضای شورای شهر در رابطه با محدودیتهای تازه در لایحه درآمدهای پایدار و قانون ارزش افزوده تصریح کرد: در لایحه و طرح درآمدهای پایدار، هیچگونه محدودیتی برای شوراها ایجاد نشده است اما در قانون ارزش افزوده، شورای نگهبان معتقد است شوراها تنها کارکرد نظارتی دارند و نباید در امور اجرا دخالت کنند.
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