به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن دلاویز گفت: هماکنون روزانه ۳۵ میلیون دلار یارانه پنهان به بنزین اختصاص مییابد و در مجموع در ۶ ماه نخست امسال، بیش از ۵.۵ میلیارد دلار یارانه به بنزین تعلق گرفته است که چنین رقمی، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی کشور به هیچ وجه توجیهپذیر نیست.
قاچاق؛ نفع عدهای خاص از جیب مردم
وی با بیان اینکه قیمت پایین بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، به قاچاق آن دامن زده است، افزود: به واسطه قاچاق سود عجیبی نصیب عدهای خاص میشود آن هم از جیب مردم.
دلاویز با بیان اینکه پرداخت ارقام هنگفت به عنوان یارانه بنزین که نیمی از آن به دهکهای ثروتمند جامعه اختصاص مییابد و همینطور قاچاق بنزین با قیمت یارانهای هر دو از نمودهای بیعدالتی است گفت: بیشک اگر برای مردم تبیین شود که قیمت کنونی بنزین چگونه در ترویج این بیعدالتی نقش داشته است ملت فهیم ایران در اصلاح قیمتگذاری سوخت همراهی خواهند کرد و از این چالش که تبعات منفی آن رو به افزایش است عبور میکنیم.
سرانه پایین مالکیت خودرو و مصرف بالای سوخت
مشاور وزیر نفت که در نشستی تخصصی با عنوان نقش استفاده از سوختهای زیستی در کاهش آلایندگیهای کلانشهرها صحبت میکرد، به آخرین آمار اعلام شده در ترازنامه هیدروکربوری کشور درباره میزان مصرف انرژی در بخشهای مختلف اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ معادل ۳۰۴ میلیون بشکه نفت خام در بخش حملونقل مصرف شده است.
دلاویز این میزان مصرف را با در نظر گرفتن سرانه پایین مالکیت خودرو در ایران نامناسب عنوان کرد و گفت: میانگین مصرف بنزین خودروها در اروپا حدود ۵ لیتر (در هر ۱۰۰ کیلومتر) است و قرار است تا سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ لیتر برسد، در حالیکه خودروهای داخلی ۷.۷ لیتر (در هر ۱۰۰ کیلومتر) بنزین مصرف میکنند و برخی خودروهای داخلی آشکارا مصداق اتلاف سوخت هستند.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت انرژی ارزان را آفت اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در ترکیه با جمعیت تقریبا مشابه ایران روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین مصرف میشود و ما در حال رسیدن به مرز ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه هستیم. چه کسی چنین مجوزی برای مصرف بیمحابای انرژی به ما داده است و چگونه قرار است با این میزان مصرف، در قبال نسلهای آینده پاسخگو باشیم؟
مگر چقدر میتوان پالایشگاه ساخت؟
دلاویز با تاکید بر الزاماتی از جمله احیای کارت سوخت به اقدامهای دولت برای افزایش تولید بنزین هم اشاره کرد و ادامه داد: در همین چند سال اخیر به واسطه افزایش ظرفیت پالایشی کشور تولید روزانه بنزین از حدود ۶۰ میلیون لیتر به بیش از ۹۰ میلیون لیتر افزایش یافته است؛ اما مصرف بهطور مستمر از تولید سبقت میگیرد و مگر چقدر میتوان پالایشگاه ساخت و بر میزان تولید بنزین اضافه کرد؟
وی در عین حال به اقدامهایی که از سوی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در دست پیگیری است از جمله نوسازی ناوگان حملونقل در بخشهای مختلف و بهرهگیری از بخاریهای هوشمند به جای بخاریهای سنتی اشاره کرد و گفت: در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار طرح در این شرکت تعریف شده که امیدواریم با تامین سرمایه و اجرای این طرحها شاهد بهبود مصرف سوخت در کشور باشیم؛ اما واقعیت این است که با توجه به شدت مصرف انرژی در ایران فضای کار بسیار بیشتری وجود دارد.
مزیتهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
دلاویز گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را اقدامی موثر و راهگشا در اصلاح مصرف انرژی برشمرد و گفت: شرکت بهینهسازی مصرف سوخت از سالها قبل با درک این مهم اقدامهایی از جمله نصب حدود ۲۰ هزار آبگرمکن خورشیدی را در نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار داد و همچنان نیز بر این رویکرد تاکید دارد.
به گفته وی دستیابی به سهم ۳ درصدی انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور در سال ۱۴۰۴ هم از حیث اصلاح مصرف سوختهای فسیلی هم تامین امنیت انرژی ایران بهویژه در شرایط حساس کنونی دنیا و هم برای پاسخگویی در برابر تعهدهای جهانی زیستمحیطی ایران اهمیت ویژهای دارد و باید به آن توجه شود.
این مقام مسئول جزیرهای بودن فعالیتها در حوزه انرژی را نیز از دیگر عوامل اتلاف مصرف سوخت برشمرد و گفت: باید سازمانی به عنوان متولی انرژی در کشور ایجاد شود تا با راهبری یکپارچه و جلوگیری از فعالیتهای پراکنده و غیرمنجسم فضا برای انجام اقدامهای اساسی که ضمانت اجرایی دارند مساعد شود.
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