کشته شدن سالانه ۴۵۰ نفر در جاده های کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد حیدری در همایش راهوران محله و فرهنگ یاران ترافیک، اظهار داشت: حوادث ترافیکی و تبعات ناشی از آن، یکی از موضوعاتی است که سلامتی و بهداشت عمومی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: هرساله بر اساس آمار، متاسفانه تعدادی از هموطنان بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند که متاسفانه استان کرمانشاه، بی تاثیر از این قضیه نیست و سالانه بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ نفر تلفات در محورهای استان داریم.

رییس پلیس راه استان کرمانشاه، تصریح کرد: یکی از ظرفیت هی موجود در راستای ارتقای ایمنی معابر استان و کاهش حوادث ترافیکی، استفاده از ظرفیت ها و مشارکت های مردمی است.

سرهنگ حیدری تاکید کرد: در همین راستا تعداد ۴۰۰ نفر راهور محله شناسایی کرده ایم که بر اساس شرح وظایفی که دارند، مسئول آموزش و پیگیری رفع نواقص در محورهای استانی هستند.

وی ادامه داد: ملاک انتخاب راهوران محله بر اساس آشنایی نفرات با قانون و همچنین آمادگی آن هاست.