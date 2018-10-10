انجام ۲۲۴ هزار سفر از طریق محورهای کرمانشاه

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نیمه نخست امسال بیش از ۲ میلیون و ۲۸۰ مسافر در قالب ۲۲۴ هزار سفر از طریق محورهای مواصلاتی استان جابجا شدند که از این تعداد ۸۰۶ هزار مسافر به استان وارد شدند.

وی افزود:سه هزار و ۳۷۷ راننده مشغول کار هستند همچنین ظرفیت ناوگان حمل و نقل استان کرمانشاه شامل ۶۳۶ اتوبوس، یک هزار و ۲۶۹ مینی بوس و یک هزار و ۶۵۶ سواری است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از تردد بیش از ۶۰۷ هزار مسافر با اتوبوس، یک هزار و ۲۱۴ هزار با مینی بوس و ۴۶۰ هزار نفر با سواری در نیمه نخست امسال خبر داد.

وی گفت: در نیمه نخست سال قبل بیش از ۱۰ هزار و سه سفر در محورهای مواصلاتی استان انجام شد اما امسال این تعداد به ۹۸ هزار سفر رسید که حدود پنج درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان کرمانشاه بیان کرد: همچنین سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰ مسافر در محورهای مواصلاتی استان تردد کردند که این تعداد، امسال حدود یک میلیون نفر بوده که از کاهش ۹ درصدی مسافران حکایت دارد.