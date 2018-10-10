توزیع ۲۳ هزار و ۱۰۰ تن کود توسط شبکه تعاونی‌ روستایی در همدان

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۲۳ هزار و ۱۲۹ تن کود طی شش ماهه نخست امسال توسط تعاونی های تحت نظارت این سازمان بین بهره برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

وی ادامه داد: همچنین کودهای ریزمغذی نیز توسط تعاونی ها توزیع می شود که از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۳۵ تن نیز از این کود توزیع شده است.

وی اضافه کرد: ۷۰ درصد نهاده های مورد نیاز کشاورزان توسط شبکه تعاونی های روستایی تولید و در سطح استان توزیع می شود.

عباسی یادآور شد: همچنین توزیع سموم شیمیایی به میزان ۱۰۰ هزار و ۳۷۵ تن در شش ماهه نخست امسال بین کشاورزان انجام شده و میزان توزیع نهاده های دامی نیز ۲۴ هزار و ۲۸۵ تن بوده است.