  1. استانها
  2. همدان
۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان عنوان کرد:

توزیع ۲۳ هزار و ۱۰۰ تن کود توسط شبکه تعاونی‌ روستایی در همدان

توزیع ۲۳ هزار و ۱۰۰ تن کود توسط شبکه تعاونی‌ روستایی در همدان

همدان - مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان از توزیع ۲۳ هزار و ۱۲۹ تن انواع کودهای شیمیایی توسط شبکه تعاونی های تحت نظارت این سازمان خبر داد.

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۲۳ هزار و ۱۲۹ تن کود طی شش ماهه نخست امسال توسط تعاونی های تحت نظارت این سازمان بین بهره برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

وی ادامه داد: همچنین کودهای ریزمغذی نیز توسط تعاونی ها توزیع می شود که از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۳۵ تن نیز از این کود توزیع شده است.

وی اضافه کرد: ۷۰ درصد نهاده های مورد نیاز کشاورزان توسط شبکه تعاونی های روستایی تولید و در سطح استان توزیع می شود.

عباسی یادآور شد: همچنین توزیع سموم شیمیایی به میزان ۱۰۰ هزار و ۳۷۵ تن در شش ماهه نخست امسال بین کشاورزان انجام شده و میزان توزیع نهاده های دامی نیز ۲۴ هزار و ۲۸۵ تن بوده است.

کد مطلب 4426382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها