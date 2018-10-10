سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احضارش به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: یکبار به وضعیت داوری ها علیه تیم ذوب آهن اعتراض کردم که گفتند نشر اکاذیب است و ۵ میلیون تومان جریمه ام کردند. آقای اصفهانیان رئیس کمیته داوران هم پیرو پستی که درباره وی در صفحه شخصی خودم منتشر کرده بودم، از بنده شکایت کرده است.

از حقیقت گویی دست بر نمی دارم

وی افزود: حاضرم هر روز با هواپیما و یا اتوبوس به تهران بیایم و برگردم ولی حقیقت را هیچ موقع کتمان نمی کنم. همه مرا می شناسند. بنده آدم منطقی هستم و از حیطه ادب هم خارج نمی شوم ولی از حقیقت گویی هم دست بر نمی دارم.

اگر با شتر هم به تهران بیایم نمی گذارم حقمان ضایع شود

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تاکید کرد: من مدیر باشگاه ذوب آهن هستم و موظفم از حق این باشگاه دفاع کنم. حتی اگر با شتر هر روز از اصفهان به تهران بیایم و برگردم، نمی گذارم حق ذوب آهن ضایع شود.

اصفهانیان به جای پاسخگویی صورت مسئله را پاک می کند

آذری در پاسخ به این سئوال که آیا محمدرضا ساکت دبیر فدراسیون فوتبال هم با وی به خاطر اتفاقات سال گذشته بین امیر قلعه نویی و کارلوس کی روش خصومتی دارد؟ ادامه داد: خیر اصلا اینطور نیست. کلاس آقای ساکت بالاتر از این حرفهاست. این شکایت ارتباطی به آقای ساکت ندارد. آقای اصفهانیان به جای پاسخگویی، صورت مسئله را پاک می‌کند.

حتی اگر حذف شوم از حق ذوب آهن کوتاه نمی آیم

مدیرعامل ذوب آهن یادآور شد: این دفعه خیلی محکم به کمیته انضباطی می روم و تمام صحنه هایی که علیه ما اجحاف شده است را به کمیته انضباطی ارائه می دهم. حتی اگر به قیمت حذف شدنم از فوتبال تمام شود، از حق ذوب آهن کوتاه نمی آیم. بنده در باشگاه های نساجی و استیل آذین هم همین رویه را داشتم و مسئولیتم را به نحو احسن انجام می دهم تا اگر روزی از باشگاه رفتم، وجدانم راحت باشد.

باعث و بانی توطئه ها اشتباهات داوری است

وی ادامه داد: ۸۰ درصد نتایجی که برای ذوب آهن رقم خورده است، حاصل اشتباهات وحشتناک داوران بوده است. یکسری آدم سودجو هم به دنبال توطئه هستند و باعث و بانی آن هم اشتباهات داوری است. ذوب آهن ۵۰ سال در ورزش ایران سابقه دارد و در تمام رشته ها فعال است. ما یک تیم ورزشی نیستیم بلکه باشگاه هستیم. خیلی از تیم ها به صورت موقتی می آیند و می روند ولی ذوب آهن ۵۰ سال در ورزش بوده است و نباید بگذارند حق این باشگاه ها، راحت خورده شود. ما برای تیم های نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان بازیکن می سازیم ولی با چهار تصمیم غلط این ساختار از هم می پاشد.

انتظار نداریم از حق اصفهانی ها دفاع کنند

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن خاطرنشان کرد: ساکت نقشی در این مسائل ندارد. او از دوستان خوب ما است ولی چون اصفهانی است، انتظاری نداریم که از حق و حقوق ما دفاع کند.

نتیجه نگرفتن تیم بازار خناس‌ها را رونق می بخشد

آذری درباره شرایط تیم ذوب آهن هم گفت: تیم خوب تمرین می کند. ما ۱۰ نفره مقابل صنعت نفت هم عملکرد خوبی داشتیم. هفه پیش بخشی از قرارداد بازیکنان پرداخت شد. باید از آقای یزدی زاده مدیرعامل کارخانه و اعضای هیات مدیره و تمام مسئولان و همکارانم تشکر کنم. روزهای خوب ذوب آهن دور نیست. با این حال می خواهم بگویم آنچه که باعث تقویت توطئه می شود و بازار انسان های خناس را رونق می دهد، نتیجه نگرفتن تیم است. به بازیکنان هم گفته ام که باید در دو سه هفته آینده بجنگیم. نقطه قوت ذوب آهن همکاران خوبی است که من در بخش های مختلف دارم؛ گروهی که از روزهای سخت تر از این هم سربلند بیرون آمده است.

تفکرات محسن مسلمان حرفه‌ای تر شده است

مدیرعامل ذوب آهن در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر، درباره وضعیت محسن مسلمان تصریح کرد: می خواهم بگویم عمر قهرمانی و پول گرفتن در ورزش حرفه ای کوتاه است. شب گذشته با دوست خوبم هادی عقیلی گفتگو می کردم. هادی می گفت فوتبال مثل یک چاه نفت است که ذخایرش محدود است و زود تمام می شود. بازیکنان باید قدر این روزهای خود را بدانند. محسن استعداد خدادادی دارد. روز گذشته او در یک دیدار تدارکاتی با تیم امیدهای ذوب آهن هم بازی کرده است. نکته اساسی اینجاست که سرمربی تیم تشخیص می دهد یک بازیکن در زمین باشد یا خیر. مطمئنیم که تفکرات محسن مسلمان حرفه ای تر شده است. ما مسابقات بزرگی پیش رو داریم و به کمک تمام بازیکنان از جمله مسلمان نیاز داریم.

توضیحات مسلمان قانع کننده بوده است

آذری در پاسخ به این سئوال که آیا مسلمان بعد از جلسه کمیته انضباطی ذوب آهن جریمه هم شده است؟ گفت: فکر می کنم توضیحاتی که مسلمان در کمیته انضباطی داده، قانع کننده بوده است. ان شاءالله رای مسلمان فردا انشا می شود. مشکلی نیست. بنده خودم عضو شورای عالی انضباطی هستم و هنوز رای را ندیده ام. فقط از آقای فقیهی معاونت فنی شنیدم که دفاعیات مسلمان قانع کننده بوده است.

پرسپولیس هر کمکی بخواهد دریغ نمی‌کنیم

وی درباره تغییر تاریخ بازی ذوب آهن با پرسپولیس در صورت صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: پرسپولیس نماینده شایسته کشورمان در آسیا است و وظیفه ملی ما است که به تصمیم سازمان لیگ احترام بگذاریم. پرسپولیس بازیکنان با غیرت و مربی توانمندی دارد. حتی شنیده ام آنها ۵ ماه حقوق نگرفته اند. آقای برانکو الان کاری کرده است که قبلا ذوب آهن و سپاهان آنرا انجام داده بودند. با تمام وجودم آرزو می کنم پرسپولیس با کمک ۱۰۰ هزار هوادارش به فینال صعود کند. اینجا بحث رنگها مطرح نیست و هر تیم دیگری از ایران هم در این مرحله بود، از آن حمایت می کردم. در این مدت شنیده ام که بعضی تیم ها به تغییر تاریخ بازی با پرسپولیس هم اعتراض داشته اند ولی وظیفه ملی ما این است که از سازمان لیگ اطاعت کنیم. پرسپولیس هر کمکی هم بخواهد دریغ نمی کنیم و برایشان انجام می دهیم.

امیدوارم پرسپولیس قدر موقعیتش را بداند

مدیرعامل ذوب آهن افزود: موفقیت پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا می تواند برای کشور ایران در آسیا فوق العاده موثر باشد. جدا از بحث بالارفتن امتیاز ایران در لیگ قهرمانان آسیا و افزایش سهمیه، اعتباری که در سطح آسیا برای ایران ایجاد می شود، جالب توجه خواهد بود. از سال ۲۰۱۱ که ذوب آهن به فینال آسیا رفت، هیچ تیم ایرانی موفق نشده به فینال برسد. امیدوارم پرسپولیس قدر این موقعیتش را بداند و به فینال برسد.

ماجرای مطرح شدن نام آذری در برنامه بهرام شفیع

آذری در پایان درباره درگذشت بهرام شفیع مجری برنامه ورزش و مردم هم گفت: سال ۱۳۶۲ که قهرمان وزنه برداری نوجوانان منطقه ۴ کشور شدم، اولین بار نام من در برنامه ورزش و مردم و از زبان آقای شفیع مطرح شد. همین باعث شد انگیزه هایم مضاعف شود و تا قهرمانی آسیا هم پیش بروم. شفیع انسان دوست داشتنی بود و خدا روحش را شاد کند. پر کردن جای خالی این آدم ها تقریبا محال است.