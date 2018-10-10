گذر از تابستان با کمترین میزان تنش آبی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ملایی پیش ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: همواره تلاش شده تا بهترین خدمات به مشترکان ارائه شود اما کمبود بارش و خشکسالی های پی در پی در کشور و استان در کنار برداشت‌های بی‌رویه‌ای که از منابع آب انجام می شود، تأمین آب شرب را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

وی در ادامه افزود: در همین راستا به صورت مستمر برنامه‌ریزی و اجرای پروژهای اضطراری تأمین آب در محورهای مدیریت تقاضا و مصرف آب، افزایش ظرفیت تأمین و انتقال آب، بهبود کیفیت آب شرب و فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه آب انجام شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان خاطر نشان ساخت: موارد و مشکلاتی در تامین آب استان در تابستان به وجود آمد که خوشبختانه با مدیریت مسئولان آبی استان و همراهی مردم در مدت زمان کوتاهی رفع شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کاهش ظرفیت سدهای استان نشان دهنده این است که مردم باید با حساسیت و توجه بیشتری به مصرف بهینه فکر کنند تصریح کرد: شهروندان می توانند با کاهش ۱۰ درصدی مصارف غیر ضروری خود مانند شست و شوی حیاط ، شست و شوی ماشین و با رفع عیوب فنی، در مصرف آب صرفه جویی کنند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان اظهار کرد: از عمده ترین روش ها برای مقابله با معضل کم آبی می توان به کاربرد ‌مدیریت درتقاضا و مصرف، مهار آب، تحقیق و مطالعات آبی،کنترل کیفیت آب، اقتصاد و منابع مالی آب ، فن آوری و استفاده از آخرین دستاورد های سخت افزاری اشاره کرد.

ملایی اضافه کرد: همچنین مدیریت آمارو اطلاعات، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ،ارتباطات و آموزش همگانی، مشارکت و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی ، مدیریت محیط زیست و تصفیه را از عمده ترین روش های مدیریت کاربردی غلبه بر مشکلات و بحران های ناشی از کم آبی در تابستان برشمرد.

وی در پایان با تاکید بر مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب در استان بیان کرد: همه مردم باید در اصلاح الگوی مصرف آب و مدیریت آن کوشا باشند زیرا ادامه روند مصرف بی رویه و کمبود آب، جیره بندی آب در آینده ای نزدیک است اما در عین حال هر فرد باید خود یک پاسبان آب باشد.