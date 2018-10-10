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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان مطرح کرد:

گذر از تابستان با کمترین میزان تنش آبی در هرمزگان

گذر از تابستان با کمترین میزان تنش آبی در هرمزگان

بندرعباس - مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان عنوان کرد: با توجه به کمبود میزان بارش و مشکلاتی که در تامین آب از منابع زیر زمینی وجود داشت هرمزگان تابستان را با کمترین میزان تنش آبی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ملایی پیش ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: همواره تلاش شده تا بهترین خدمات به مشترکان ارائه شود اما کمبود بارش و خشکسالی های پی در پی در کشور و استان در کنار برداشت‌های بی‌رویه‌ای که از منابع آب انجام می شود، تأمین آب شرب را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

وی در ادامه افزود: در همین راستا به صورت مستمر برنامه‌ریزی و اجرای پروژهای اضطراری تأمین آب در محورهای مدیریت تقاضا و مصرف آب، افزایش ظرفیت تأمین و انتقال آب، بهبود کیفیت آب شرب و فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه آب انجام شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان خاطر نشان ساخت: موارد و مشکلاتی در تامین آب استان در تابستان به وجود آمد که خوشبختانه با مدیریت مسئولان آبی استان و همراهی مردم در مدت زمان کوتاهی رفع شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کاهش ظرفیت سدهای استان نشان دهنده این است که مردم باید با حساسیت و توجه بیشتری به مصرف بهینه فکر کنند تصریح کرد: شهروندان می توانند با کاهش ۱۰ درصدی مصارف غیر ضروری خود مانند شست و شوی حیاط ، شست و شوی ماشین و با رفع عیوب فنی، در مصرف آب صرفه جویی کنند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان اظهار کرد: از عمده ترین روش ها برای مقابله با معضل کم آبی می توان به کاربرد ‌مدیریت درتقاضا و مصرف، مهار آب، تحقیق و مطالعات آبی،کنترل کیفیت آب، اقتصاد و منابع مالی آب ، فن آوری و استفاده از آخرین دستاورد های سخت افزاری اشاره کرد.

ملایی اضافه کرد: همچنین مدیریت آمارو اطلاعات، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ،ارتباطات و آموزش همگانی، مشارکت و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی ، مدیریت محیط زیست و تصفیه را از عمده ترین روش های مدیریت کاربردی غلبه بر مشکلات و بحران های ناشی از کم آبی در تابستان برشمرد.

وی در پایان با تاکید بر مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب در استان بیان کرد: همه مردم باید در اصلاح الگوی مصرف آب و مدیریت آن کوشا باشند زیرا ادامه روند مصرف بی رویه و کمبود آب، جیره بندی آب در آینده ای نزدیک است اما در عین حال هر فرد باید خود یک پاسبان آب باشد.

کد مطلب 4426506

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