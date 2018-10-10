ایستگاه آتش نشانی در جنگل گلستان مستقر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان در خصوص جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان که سه مسأله جاده جنگل گلستان، عشایر و محیط‌ زیست را در دستور کار داشت، اظهار کرد: برای رفع نقاط حادثه خیز جاده جنگل گلستان در این جلسه مصوب شد اداره راه دو استان (گلستان و خراسان شمالی) با همکاری یکدیگر برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

هاشمیان با بیان این که استقرار ایستگاه های آتش نشانی با همکاری دو استان در جنگل گلستان از دیگر مصوبات این جلسه بود، افزود: این ایستگاه ها هم به مسافران و کسانی که در این مسیر بیتوته می کنند برای پیشگیری از آتش سوزی آموزش می دهند و هم در مواقع بحران می توانند به موقع برای مهار آتش وارد عمل شوند.

وی با اشاره به برخی تصرفات غیرقانونی اراضی منابع طبیعی در مرز بین دو استان گلستان و خراسان شمالی گفت: در جلسه امروز مقرر شد اداره های منابع طبیعی گلستان و خراسان شمالی در قالب تفاهم نامه ای این موضوع را بررسی و برای حفظ مناطع طبیعی چاره اندیشی کنند.

به گفته هاشمیان برای جلوگیری از تعرض به مراتع و جنگل و همچنین حفظ مراتع در جلسه امروز پیشنهاد شد، منابع طبیعی از بین عشایر، عده ای را به عنوان قرق بان شناسایی و به کارگیری کند.

وی افزود: عشایر به دلیل آشنایی بیشتر با منطقه می توانند برای حفظ مراتع و جلوگیری از دست اندازی سودجویان، به منابع طبیعی کمک کنند.

هاشمیان با تأکید بر این که اجرای همه مصوبات جلسه امروز لازم است، گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال استان روند اجرای این مصوبات را رصد و نظارت می کند و دستگاه های مربوطه هم موظف هستند اقدامات خود را به دبیرخانه این شورا گزارش کنند.

لازم به ذکر است شورای حفظ حقوق بیت المال استان امروز با حضور مسئولان قضایی و دستگاه های اجرایی استان گلستان و خراسان شمالی در پارک ملی گلستان برگزار شد تا هماهنگی برای جلوگیری از تعرض به عرصه های ملی و منابع طبیعی جنگل گلستان بیشتر شود.