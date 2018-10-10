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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۳

معاون استاندار لرستان به مهر خبر داد:

دستگیری عوامل درگیری امروز خرم‌آباد/اختلاف خانوادگی علت حادثه بود

دستگیری عوامل درگیری امروز خرم‌آباد/اختلاف خانوادگی علت حادثه بود

خرم‌آباد- معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان جزئیاتی از درگیری مسلحانه امروز در خرم‌آباد را تشریح کرد.

حبیب الله خجسته پور در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون درگیری مسلحانه امروز در خرم آباد، با اشاره به اینکه این درگیری ابتدا در شهرک پارسیلون خرم آباد بین دو خانواده صورت گرفته است، اظهار داشت: در این درگیری از اسلحه ساچمه ای استفاده شده است.

وی با بیان اینکه در این درگیری دو نفر با اسلحه زخمی شده اند، تصریح کرد: این افراد برای درمان به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد منتقل شدند که اطرافیان خانواده ها بار دیگر در جلوی بیمارستان با هم درگیر می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه درگیری در مقابل بیمارستان شهدای عشایر با سلاح سرد رخ داده است، افزود: در این درگیری نیز ۵ تا ۶ نفر زخمی شده اند.

خجسته پور با اشاره به اینکه اختلاف خانوادگی عامل وقوع این درگیری بوده است، ادامه داد: افراد زخمی شده در جریان این درگیری ها در بیمارستان تحت مراقبت هستند و پس از بهبودی نیز بازداشت می شوند.

وی یادآور شد: دیگر عوامل دخیل در این درگیری ها نیز دستگیر شده اند.

کد مطلب 4426999

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