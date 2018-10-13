وقوع ۶ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی طی یک روز در همدان

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۱۱ عملیات اطفای حریق و ۸ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: روز بیستم مهرماه شهروندان همدانی ۴۰۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۱۹ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۹۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۲۸۶ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۱۱ مورد آتش سوزی شامل حریق ترانس برق در شهرک فرهنگیان، حریق باغ در بلوار ارم، حریق خودرو در جاده ملایر، حریق شیروانی در خیابان بوعلی، حریق مخروبه در چهارراه شریعتی و ۶ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در جاده گنجنامه، استادان، دانشگاه بوعلی ۲ مورد، اعتمادیه و شهرک بهشتی بوده است.

بیاناتی عنوان کرد: همچنین ۸ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک فرهنگیان، نجات افراد محبوس شده در منزل در پیشاهنگی، ۵ مورد مهار حیوانات در سیلو ۲ مورد، خیابان طالقانی، خیابان باباطاهر و میدان رسالت و رها سازی اندام بدن از داخل فلزات زینتی و زیورآلات در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: تعداد ۵ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.