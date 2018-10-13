وصول معوقات بانکی در مازندران ۵۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن بهادر در نشست تخصصی اسناد با محوریت اجرای اسناد رسمی گفت: در این ۶ ماه مبلغ ۱۱۷ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۷۹۱هزار و ۳۲۰ تومان مطالبات بانکها وصول شده است که سهم معوقات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی با رقم بیش از ۶۸ میلیارد تومان بیش از وصول معوقات بانکهای دولتی بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد واملاک افزود: به ترتیب در حوزه های ثبتی ساری ، تنکابن ، آمل و عباس آباد و نوشهر بیشترین وصولی برای مطالبات بانکها انجام گرفته و با وجود رقم بالای پرونده های تشکیل شده در شهرستان بابل ، متأسفانه رقم وصول معوقات بانکها در این شهرستان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است.

بهادر تلویحا وجود تعارض قوانین و بخشنامه های صادره ، شرایط اقتصادی فعلی و نداشتن متولی واحد و موازی کاری را از علت عمده این کاهش بیان و خاطرنشان کرد ، به نظر می رسد دلیل این کاهش ، به حداقل رسیدن معوقات بانکی و پرونده های ورودی به دوایر اجرای اسناد رسمی استان نباشد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک در ادامه یادآور شد رقم وصولی مطالبات بانکها در ۶ ماهه ابتدائی امسال نسبت به ۶ ماهه پایانی پارسال نیز ۲۶.۹۲ درصد کاهش داشته و این در حالیست که استان مازندران در سالهای ۹۴ الی ۹۶ رتبه دوم کشور را در این خصوص به خود اختصاص داده بود.

وی در پایان از رشد ۲ برابری پرونده های اجرائی در هیأت نظارت ابراز نگرانی کرد و افزایش ورودی اینگونه پرونده ها و کاهش وصول معوقات بانکی را بی ارتباط با موضوع ندانست.