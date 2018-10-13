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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۹:۴۶

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران:

وصول معوقات بانکی در مازندران ۵۰ درصد کاهش یافت

وصول معوقات بانکی در مازندران ۵۰ درصد کاهش یافت

ساری - مدیرکل ثبت اسناد واملاک مازندران از کاهش ۴۹.۴ درصدی وصول معوقات بانکی در دوایر اجرای اسناد رسمی استان در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن بهادر در نشست تخصصی اسناد با محوریت اجرای اسناد رسمی گفت: در این ۶ ماه مبلغ ۱۱۷ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۷۹۱هزار و ۳۲۰ تومان مطالبات بانکها وصول شده است که سهم معوقات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی با رقم بیش از ۶۸ میلیارد تومان بیش از وصول معوقات بانکهای دولتی بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد واملاک افزود: به ترتیب در حوزه های ثبتی ساری ، تنکابن ، آمل و عباس آباد و نوشهر بیشترین وصولی برای مطالبات بانکها انجام گرفته و با وجود رقم بالای پرونده های تشکیل شده در شهرستان بابل ، متأسفانه رقم وصول معوقات بانکها در این شهرستان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است.

بهادر  تلویحا وجود تعارض قوانین و بخشنامه های صادره ، شرایط اقتصادی فعلی و نداشتن متولی واحد و موازی کاری را از علت عمده این کاهش بیان و خاطرنشان کرد ، به نظر می رسد دلیل این کاهش ، به حداقل رسیدن معوقات بانکی و پرونده های ورودی به دوایر اجرای اسناد رسمی استان نباشد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک در ادامه یادآور شد رقم وصولی مطالبات بانکها در ۶ ماهه ابتدائی امسال نسبت به ۶ ماهه پایانی پارسال نیز ۲۶.۹۲ درصد کاهش داشته و این در حالیست که استان مازندران در سالهای ۹۴ الی ۹۶ رتبه دوم کشور را در این خصوص به خود اختصاص داده بود.

وی در پایان از رشد ۲ برابری پرونده های اجرائی در هیأت نظارت ابراز نگرانی کرد و افزایش ورودی اینگونه پرونده ها و کاهش وصول معوقات بانکی را بی ارتباط با موضوع ندانست.

کد مطلب 4428326

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    نظرات

    • علی IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
      1 0
      پاسخ
      آمار بانک مرکزی از افزایش معوقات بانکی خبر میدهد آنوقت شما از کاهش صحبت میکنید؟ بانک مرکزی اگر با جدیت تمام به دنبال کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی باشد آنوقت ارزش پول ملی بالا میرود .

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