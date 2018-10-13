۶۰ درصد جمعیت استان کرمان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از جمعیت استان کرمان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، اظهار کرد: بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم این استان دارای دفترچه بیمه سلامت هستند.

وی با بیان این مطلب که بیمه سلامت با همه بیمارستان های خصوصی و دولتی در استان کرمان قرارداد همکاری دارد، افزود: بیمارستان نباید بیماران بستری را برای تهیه دارو به بیرون از بیمارستان ارجاع دهد و به هیچ عنوان نباید از دفترچه بیمه از لحظه بستری تا ترخیص بیمار استفاده شود.

جعفری تاکید کرد: طبق بند اول طرح تحول سلامت بیمارستان ها ملکف به تامین تجهیزات و داروی مورد نیاز بیمار هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: به منظور مدیریت مصرف و تجویز صحیح داروهای خاص که بسیار گران قیمت و کمیاب هستند، مسیر تایید دارو برای این قبیل داروها در نظر گرفته شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان تعداد مراجعه کنندگان برای تایید دارو در روز را ۲۰۰ نفر عنوان و تصریح کرد: تایید دارو به دو صورت حضوری و غیرحضوری است و امکان تایید دارو به صورت اینترنتی برای همه داروخانه ها وجود دارد.

وی گفت: در اولین مراجعه افراد باید برای تهیه تعداد بسیار محدودی از داروها به منظور تشکیل پرونده به اداره بیمه مراجعه کنند.

محمدی بیان کرد: بعد از ثبت اطلاعات افراد در سیستم رایانه ای پرونده آنها در شبکه داروخانه های استان هم قرار می گیرد و در دفعات بعدی نیاز به مراجعه حضوری نیست.