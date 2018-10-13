ریاض درباره ناپدید شدن خاشقجی شفاف سازی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «استفان زایبرت» سخنگوی دولت آلمان در خصوص ناپدید شدن «جمال خاشقجی» منتقد و روزنامه نگار عربستان اظهار داشت: برلین نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و خواستار شفاف سازی های لازم از سوی دولت ریاض است.

وی با لحنی هشدار آمیز افزود: برلین انتظار دارد که ریاض در کوتاهترین زمان ممکن اقدام به شفاف سازی های قابل اعتماد کند.

این در حالی است که «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه در واکنشی نسبت به ناپدید شدن خاشقجی مراتب نگرانی برلین را اعلام کرده بود.

از سوی دیگر سفیر عربستان سعودی بعد از حدود ۱ سال تنش با آلمان، به تازگی به برلین بازگشته است.

گفتنی است جمال خاشقجی ۱۱ روز پیش پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه ناپدید شد. برخی رسانه ها چند روز بعد گزارش دادند که جسد خاشقجی به صورت مثله شده و با آثار فراوان شکنجه در استانبول پیدا شده است.

نام خاشقجی در فهرست افراد بازداشتی و تحت تعقیب رژیم آل سعود قرار داشت و وی از بیم بازداشت شدن، در خارج از عربستان زندگی می کرد.