وزارت علوم امریه سربازی جذب می کند/ اعلام شرایط متقاضیان

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان(دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی در مراکز تابع استان‌ها و تهران در رشته های مورد نیاز دعوت به همکاری کند.

لذا آن دسته از متقاضیان که تمایل دارند به عنوان امریه در این مرکز خدمت مقدس سربازی خود را سپری کنند تا ۸ آبان ماه ۱۳۹۷ فرصت دارند با مراجعه به لینک http://lms.mjazb.ir/amform نسبت به ثبت درخواست و مدارک مورد نیاز اقدام کنند. نتایج اولیه در تاریخ ۱۱ آبان ماه اعلام می شود.

شرایط جذب نیروی امریه:

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- دارا بودن یکی از شرایط الزامیست.

الف- خانواده ایثارگران (فرزند یا برادر شهدا، جاویدالاثرها، جانبازان، آزادگان، و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه)

ب- ایتام

ج- افراد متاهل

د- افراد معاف از رزم

ه- افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی

و- نخبگان، استعدادهای برتر، حافظان قرآن و قاریان برتر

ز- دارای حداقل ۶ ماه سابقه بسیجی فعال

۲- دارای شرایط مورد اشاره در فراخوان(قسمت مهارتهای مورد نیاز)