ظرفیت گردشگری کوهستان در خوزستان مورد توجه قرار می گیرد

پیمان نبهانی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: ظرفیت‌های طبیعی استان خوزستان در زمینه اکوتوریسم و گردشگری ماجراجویانه و وجود کوهستان های متعدد در استان موجب شد تا اولین نشست تخصصی معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان با فدراسیون کوهنوردی استان با موضوع تدوین نقشه راه توسعه گردشگری کوهستان برگزار شود.

نبهانی افزود: پس از جلسه عنوان شد ضمن مرور نقاط قوت بوم‌گردی و کوه‌پیمایی استان، چالش‌ها و حساسیت‌های محلی و استانی مناطق مذکور، در خصوص نحوه رفع مشکلات تبادل نظر صورت گرفت.

وی توضیح داد: برای ساماندهی فعالیت تورهایی با موضوعات مرتبط با کوه و اجرای تخصصی آن لازم دیده شد که آموزش عمومی و تخصصی، امنیت، محیط‌زیست، توانمندسازی جوامع محلی برای تورلیدرها داده شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی خوزستان توضیح داد: تفاهم‌نامه‌ی مشترکی را در دست تدوین داریم که بین اداره کل میراث فرهنگی و هیات کوهنوردی استان منعقد شده و برای تایید به کارگروه گردشگری استان ارسال می شود تا پس از تصویب برای اجرا به همه آژانس های خدمات مسافرتی ابلاغ شود.

وی اظهار کرد: براساس این تفاهم نامه تورلیدرهای برگزارکننده تورهای کوهستان موظف می شوند آموزش های تخصصی لازم را در موسسات تخصصی مورد تایید هیات کوهنوردی دریافت کرده و در هر سفر یک مربی متخصص گروه را همراهی کند.