  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۸

العامری اعلام کرد:

دادن آزادی عمل کاملا فتح و سائرون به عبدالمهدی برای انتخاب دولت

دادن آزادی عمل کاملا فتح و سائرون به عبدالمهدی برای انتخاب دولت

رئیس ائتلاف الفتح عراق از دادن آزادی عمل کامل این ائتلاف و سائرون به نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه این کشور برای انتخاب دولت جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق گفت که ائتلاف های الفتح و سائرون آزادی عمل کامل به عادل عبدالمهدی نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه عراق برای انتخاب وزیران بدون هیچ گونه فشاری بر وی، داده اند.

وی اعلام کرد: ائتلاف های الفتح و سائرون به عادل عبدالمهدی مامور تشکیل به کابینه لبنان آزادی کامل برای انتخاب وزیران جدید بدون هیچ گونه تاثیری از سوی الفتح و سائرون داده اند. ما فقط برای عبدالمهدی تنها یک شرط گذاشتیم اینکه موفق شود و آمادگی خود را برای بکاربستن هر اقدامی به منظور موفقیت دولت وی اعلام کرده ایم و حامی عبدالمهدی و دولتش خواهیم ماند. هنگامی که با عبدالمهدی دیدار کردیم فقط یک شرط برایش گذاشتیم و آن موفقیت در تشکیل دولتش و تحقق آنچه در خدمت کشور است.

رئیس ائتلاف الفتح عراق گفت: عبدالمهدی باید به سرعت کابینه را تشکیل دهد.  از همه گروههای می خواهیم که به نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه کمک کنند و به وی یاری رسانند تا آنچه به نفع ملت عراق محقق شود.

العامری در ادامه بیان کرد: گروههای سیاسی موفق به رهایی از سیستم طایفه ای در جریان تشکیل روسای سه گانه شدند.

کد مطلب 4428709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها