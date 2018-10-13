دادن آزادی عمل کاملا فتح و سائرون به عبدالمهدی برای انتخاب دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق گفت که ائتلاف های الفتح و سائرون آزادی عمل کامل به عادل عبدالمهدی نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه عراق برای انتخاب وزیران بدون هیچ گونه فشاری بر وی، داده اند.

وی اعلام کرد: ائتلاف های الفتح و سائرون به عادل عبدالمهدی مامور تشکیل به کابینه لبنان آزادی کامل برای انتخاب وزیران جدید بدون هیچ گونه تاثیری از سوی الفتح و سائرون داده اند. ما فقط برای عبدالمهدی تنها یک شرط گذاشتیم اینکه موفق شود و آمادگی خود را برای بکاربستن هر اقدامی به منظور موفقیت دولت وی اعلام کرده ایم و حامی عبدالمهدی و دولتش خواهیم ماند. هنگامی که با عبدالمهدی دیدار کردیم فقط یک شرط برایش گذاشتیم و آن موفقیت در تشکیل دولتش و تحقق آنچه در خدمت کشور است.

رئیس ائتلاف الفتح عراق گفت: عبدالمهدی باید به سرعت کابینه را تشکیل دهد. از همه گروههای می خواهیم که به نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه کمک کنند و به وی یاری رسانند تا آنچه به نفع ملت عراق محقق شود.

العامری در ادامه بیان کرد: گروههای سیاسی موفق به رهایی از سیستم طایفه ای در جریان تشکیل روسای سه گانه شدند.