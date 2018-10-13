۱۶ هزار فقره ویزای اربعین در مازندران صادر شد

حبیب الله ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از زمان شروع ثبت نام ویزای اربعین تاکنون بیش از ۲۰ هزار و ۶۰۰ نفر در سامانه سماح برای دریافت ویزا ثبت نام کرده اند گفت: این درحالی که در این مدت ۱۶ هزار ویزا صادر و تحویل زائران شده است.

وی با اظهار اینکه سال قبل ۴۳ هزار ویزای اربعین زائران مازندران صادر شده بود پیش بینی کرد شمار زائران اربعین در سال جاری رشد داشته باشد.

ساداتی با اشاره به استقرار کنسولگری عراق در حج و زیارت استان برای صدور ویزای اربعین از زائران خواست از طریق سامانه سماح یا مراجعه به دفاتر و کارگزاری های مجاز نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت مازندران با اظهار اینکه در روزهای اخیر شاهد مراجعه برخی افرادی بودیم که در دام سودجویان قرار گرفته بودند و ویزای جعلی برایشان صادر شده بود از زائران خواست تا از طریق سامانه سماح یا کارگزاری های مجاز برای سفر اربعین ثبت نام داشته باشند.

وی با عنوان اینکه زائران اربعین تحت پوشش بیمه قرار دارند عنوان کرد: هزینه ویزا نیز از ۶۸۶ هزار تومان نیز به بیش از ۲۳۰ هزار تومان کاهش یافته است.

۲۲۰ کارگزاری حج و زیارت و عتبات عالیات در مازندران فعالیت دارد.