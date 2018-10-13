دغدغه نخست مسئولان اروند توسعه انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی نعمتزاده ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان که در محل سرسرای اجتماعات بیمارستان آیتاله طالقانی آبادان برگزار شد، افزود: مسئولیتها بار سنگینی هستند که بر دوش انسانها گذاشته میشود و در زمان جابجاییها باید کوشید تا خدماتی که به مردم ارائه میدهیم شایسته و در خور شان آنان باشد.
وی اظهار کرد: افتخار میکنیم که در منطقه آزاد اروند مسئولانی بر سر کار هستند که دغدغه نخست آنها بحث انسان است؛ در واقع در منطقه آزاد اروند، محور«توسعه انسان» است که عملی کردن این موضوع کار سختی است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه سلامت انسان در گرو سلامت جسم، روان و دانشافزایی است، ادامه داد: بخش عظیمی از این بار سنگین بر دوش مسئولان دانشکده علوم پزشکی آبادان است که شاهد شکوفایی در این مجموعه بودیم و امروز شاهد آن هستیم که وقتی مردم وارد بیمارستانهای منطقه میشوند، محیطهای مناسبی را مشاهده میکنند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: خوشبختانه شرایط کاری مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند و دانشکده علوم پزشکی آبادان در هم گره خورده بود و این همکاری و این مدیریت کارآمد معجزه ایجاد میکند و گواه اینکه شاهد بودیم در چند روز گذشته دانشکده علوم پزشکی آبادان به عنوان دانشکده سرآمد کشور معرفی شد.
نعمتزاده با بیان اینکه امیدواریم روند صعودی دانشکده علوم پزشکی آبادان ادامه داشته باشد، تصریح کرد: با توجه به حضور گردشگران عراقی در منطقه، بازار سلامت این روزها در اروند در نقطه عطف قرار دارد و باید از این فرصت نهایت بهره را ببریم.
وی با اشاره به این موضوع که دوران پرافتخاری را با دکتر آموزنده سپری کردیم، گفت: امیدواریم که با مدیریت جدید نیز شاهد تداوم این افتخارات باشیم.
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