بررسی مجوز انجام هزینه به شهرداری برای مشارکت در مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، نود و سومین جلسه شورای شهر تهران در دوره پنجم شوراها فردا یک شنبه، ۲۲ مهرماه سال ۹۷ برگزار شده و بررسی لایحه "مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی (ع) " در دستور کار این جلسه قرار خواهد داشت.

در این جلسه همچنین محمد علیخانی، رئیس کمیته عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران به ارائه نطق می پردازد.

همچنین در این جلسه لایحه شهرداری در خصوص تعیین بهای مبنای تعرفه صدور باربرگ در شهر تهران مورد نقد و نظر قرار می گیرد و لایحه دیگری به منظور صدور مجوز به شهرداری توسط شورای شهر برای تسویه جرائم مالی آرا ماده ۱۰۰ برای املاک ریز دادنه مورد بررسی قرار می گیرد.

در ادامه تعیین نرخ جدید بازدید از باغ پرندگان در قالب لایحه اصلاحی به صحن شورا می آید و همچنین در این جلسه تعیین نرخ عوارض حفظ و گسترش باغات شهر تهران نیز در قالب لایحه اصلاحی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.

در نهایت در این جلسه موضوع تشخیص باغ بودن ۴ ملک ثبتی در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار دارد.