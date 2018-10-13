احتمال خروج روسیه از شورای اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ویچسلاو وولدین» رئیس دومای روسیه اظهار داشت که اگر بحران کنونی در روابط روسیه با مجمع پارلمانی شورای اروپا همچنان ادامه یابد، مسکو ممکن است شورای اروپا را ترک کند.

وولدین گفت: ما می توانیم درخصوص مشکلات گفتگو کنیم اما اگر به نتیجه نرسیدیم، خروج یکی از گزینه های ما است. این وضعیت مربوط به بحران روابط بین روسیه و مجمع پارلمانی شورای اروپا است که بیش از چهار سال است ادامه دارد و همچنین ناتوانی این مجمع در اصلاح روش کار خود برای کنار گذاشتن تبعیض علیه نمایندگان، است.

وی افزود: اگر مجمع پارلمان به اصول پایبند باشد، مطمئنا، ما در کار خود شرکت خواهیم کرد و البته، ما تمام تعهدات را به عهده خواهیم گرفت، و مشارکت در کار ها خواهیم داشت. و این موضوع بسته خواهد شد.