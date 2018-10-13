  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۹

در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای؛

نخست‌وزیران چین و تاجیکستان دیدار کردند

نخست‌وزیران چین و تاجیکستان دیدار کردند

نخست‌وزیران چین و تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «لی‌کچیانگ» و «قاهر رسول‌ زاده» (Kokhir Rasulzoda) نخست وزیران چین و تاجیکستان امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند.

بر این اساس، در این دیدار روند همکاری دو کشور در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد و حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین، در جریان این دیدار تفاهم نامه هایی نیز میان دو طرف امضا شد.

طرفین در این دیدار، ضمن بررسی همکاری های کنونی نسبت به توسعه مناسبات دوشنبه و پکن در چارچوب سازمان همکاری شانگهای ابراز رضایت کردند.

گفتنی است لی کچیانگ نخست وزیر چین به منظور شرکت در نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و دیدار رسمی از تاجیکستان، در دوشنبه پایتخت این کشور به سر می برد. 

وی صبح امروز نیز با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کرد.

کد مطلب 4429160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها